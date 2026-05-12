weather 16.2°
$ 73.79
87.38

Главная / Новости / В Выборге продолжается ремонт Балашовского шоссе

Новости Социум Главное

В Выборге продолжается ремонт Балашовского шоссе

Работы на объекте завершат в конце лета текущего года.

В Выборге продолжается ремонт Балашовского шоссе - Работы на объекте завершат в конце лета текущего года.
Фото здесь и далее: Комитет дорожного хозяйства Ленобласти

На участке региональной дороги «Зеленогорск – Приморск – Выборг» продолжается капитальный ремонт. Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Комитет дорожного хозяйства Ленинградской области.

На путепроводе через железную дорогу ведется демонтаж старых конструкций, а также обустраиваются тротуары. Укладка будет проведена до конца месяца
 
Тем временем на мосту через бухту специалисты смонтировали балки и приступили к работам на подходах. В планах перевести движение с временного объезда к концу июля, а уже в августе объект будет полностью готов.
 
Как уточнили в Комитете, кроме обновления дорожного полотна и конструкций переправы шоссе получит новое освещение, остановки и очистные сооружения.

В Выборге продолжается ремонт Балашовского шоссе - Работы на объекте завершат в конце лета текущего года.

Вам будет интересно
В рамках нацпроекта Ленобласть модернизирует инженерную инфраструктуру в шести районах
В Ленинградской области объявлены конкурсы на капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей на десяти объектах ГУП «Леноблводоканал». Работ...
12.05.2026
129

Теги

Выборг ремонт дорог
Новости Происшествия

Спасатели Ленинградской области более 30 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Спасатели Ленинградской области более 30 раз выезжали на ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 4 мая по 10 мая Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 33 раза для разрешения экстренных ситуаций:

— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 2 раза;
— к поисково-спасательным работам в лесах – 5 раз;
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 5 раз (пострадали 2 человека, погиб 1 человек).

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

Вам будет интересно
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с машиной во Всеволожском районе
Мотоциклист получил травмы после столкновения с «Ладой» в микрорайоне Петрова Дача поселка имени Свердлова во Всеволожском районе 12 мая около 09:00....
12.05.2026
160

Теги

Спасатели Ленинградской области аварийно-спасательная служба

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

17:02 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться