Работы на объекте завершат в конце лета текущего года.
На участке региональной дороги «Зеленогорск – Приморск – Выборг» продолжается капитальный ремонт. Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Комитет дорожного хозяйства Ленинградской области.
На путепроводе через железную дорогу ведется демонтаж старых конструкций, а также обустраиваются тротуары. Укладка будет проведена до конца месяца
Тем временем на мосту через бухту специалисты смонтировали балки и приступили к работам на подходах. В планах перевести движение с временного объезда к концу июля, а уже в августе объект будет полностью готов.
Как уточнили в Комитете, кроме обновления дорожного полотна и конструкций переправы шоссе получит новое освещение, остановки и очистные сооружения.