На этот раз инспекторы из числа ветеранов СВО будут проверять доступную среду на различных объектах региона гораздо строже.

В Ленинградской области начался новый сезон социального проекта «Проверено СВОими», сообщил глава региона Александр Дрозденко. Инспекторы в лице ветеранов специальной военной операции уже осуществили первый выезд для оценки доступности среды для людей с ограниченными возможностями. Мероприятия прошли в городе Сланцы.

«Итоги выезда в Сланцы: только один объект из четырёх прошёл проверку, знак качества получила библиотека в Лучках. Остальным дали рекомендации по доступности. В этом году в проверках участвуют не только волонтёры, но и постоянные инспекторы из числа участников СВО, которые прошли обучение как специалисты по доступной среде. В планах — подготовить таких специалистов в каждом районе», — рассказал губернатор.

Александр Дрозденко также отметил, что в новом сезоне проекта проверки будут более строгими. При повторных выездах будут проверяться в том числе и то, как были устранены предыдущие замечания.

