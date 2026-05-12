В Ленобласти дан старт новому сезону проекта «Проверено СВОими»

На этот раз инспекторы из числа ветеранов СВО будут проверять доступную среду на различных объектах региона гораздо строже.

В Ленинградской области начался новый сезон социального проекта «Проверено СВОими», сообщил глава региона Александр Дрозденко. Инспекторы в лице ветеранов специальной военной операции уже осуществили первый выезд для оценки доступности среды для людей с ограниченными возможностями. Мероприятия прошли в городе Сланцы.

«Итоги выезда в Сланцы: только один объект из четырёх прошёл проверку, знак качества получила библиотека в Лучках. Остальным дали рекомендации по доступности. В этом году в проверках участвуют не только волонтёры, но и постоянные инспекторы из числа участников СВО, которые прошли обучение как специалисты по доступной среде. В планах — подготовить таких специалистов в каждом районе», — рассказал губернатор.

Александр Дрозденко также отметил, что в новом сезоне проекта проверки будут более строгими. При повторных выездах будут проверяться в том числе и то, как были устранены предыдущие замечания.

Видео: Александр Дрозденко/ МАХ

Новости Происшествия

Спасатели Ленинградской области более 30 раз выезжали на ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 4 мая по 10 мая Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 33 раза для разрешения экстренных ситуаций:

— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 2 раза;
— к поисково-спасательным работам в лесах – 5 раз;
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 5 раз (пострадали 2 человека, погиб 1 человек).

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

