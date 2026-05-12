Россия провела успешный запуск ракеты «Сармат». О проведенных испытаниях современного отечественного комплекса президенту Владимиру Путину 12 мая доложил командующий РВСН Сергей Каракаев.

Он подчеркнул, что ракету «Сармат» не сможет остановить ни одна перспективная система ПРО. До конца 2026 года на боевое дежурство заступит первый полк, на вооружение которого поступит межконтинентальная баллистическая ракета (МБР ).

Тем временем Владимир Путин подчеркнул, что «Сармат» более чем в четыре раза превышает мощность любого западного аналога, а дальность полета МБР превышает 35 тысяч километров.

«Это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу »Воевода«, как только что было сказано, ещё советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога», — подчеркнул президент.

Еще одна особенность «Сармата» — способность двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, добавил глава государства.