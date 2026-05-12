weather 12.5°
$ 73.79
87.38

Главная / Новости / Пенсионеру из Ленобласти вернут похищенные мошенниками 1,2 млн рублей

Новости Происшествия

Пенсионеру из Ленобласти вернут похищенные мошенниками 1,2 млн рублей

Прокуратура добилась возврата крупной суммы денег жителю 47-го региона пенсионеру, ставшему жертвой аферистов.

Всеволожская городская прокуратура через суд взыскала денежные средства с владельца счета, на который пенсионер перевел свои сбережения под давлением мошенников.

По материалам суда, злоумышленник, представившийся сотрудником банка, убедил жителя Всеволожска перевести 1,2 миллиона рублей на указанный счет. По данному факту было возбуждено уголовное дело  о мошенничестве в особо крупном размере. Оказалось, что средства были перечислены жителю Кемеровской области.

«Решением Кисилевского городского суда Кемеровской области исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме», — передает прокуратура Ленобласти.

Вам будет интересно
Полиция раскрыла кражу пожертвований из храма в Петербурге
Как сообщало информационное агентство ivbg.ru, ящик для пожертвований с деньгами украли из храма в Санкт-Петербурге 9 мая. Фото: ГУ МВД Сумма ущерба с...
12.05.2026
203

Теги

мошенники прокуратура Ленобласть
Новости Социум

Как правильно выращивать зелень весной: советы для большого урожая

Агроном представил подробную инструкцию по выращиванию зелени.

До конца мая на грядки можно смело отправлять смена петрушки, укропа, щавеля, шпината, рукколы, салата и кориандра. Более теплолюбивые растения, такие как базилик, тимьян и мята, требуют более стабильного тепла, поэтому для них идеальным периодом станет интервал с 25 мая по 10 июня. Об этом опытный агроном рассказал порталу ngs.ru.

Ключевым фактором развития растений является правильное местоположение. Важно помнить, что прямые солнечные лучи могут привести к пожелтению и выгоранию зелени. Шпинат, сельдерей, кориандр и щавель лучше чувствуют себя в полутени, в то время как петрушка и укроп предпочитают более освещенные участки.

Для холодостойких культур — петрушки, укропа и щавеля — оптимальная глубина посева составляет 1–2 см при дистанции 15–20 см между растениями. Важно следить и за влажностью почвы еще до момента появления всходов.

С 10 по 30 мая, когда почва окончательно прогреется, а угроза ночных заморозков минует, приходит пора шпината, рукколы, салата и кориандра. Шпинат отличается особой неприхотливостью: его достаточно высеять на глубину до 1 см с шагом 2–3 см между семенами. Его первые всходы появятся уже через неделю, салат и руккола проявятся за 3–7 дней, а кориандр потребует до двух недель.

Вам будет интересно
Доктор Мясников назвал лучшие домашние средства для восстановления после ОРВИ
Врач рассказал, как вернуть силы организму после ОРВИ без покупных лекарственных средств. Порой люди могут испытывать плохое самочувствие в течение не...
09.05.2026
427

Фото на миниатюре: magnific

Теги

дача советы экспертов овощи

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

17:02 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться