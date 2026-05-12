Прокуратура добилась возврата крупной суммы денег жителю 47-го региона пенсионеру, ставшему жертвой аферистов.
Всеволожская городская прокуратура через суд взыскала денежные средства с владельца счета, на который пенсионер перевел свои сбережения под давлением мошенников.
По материалам суда, злоумышленник, представившийся сотрудником банка, убедил жителя Всеволожска перевести 1,2 миллиона рублей на указанный счет. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Оказалось, что средства были перечислены жителю Кемеровской области.
«Решением Кисилевского городского суда Кемеровской области исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме», — передает прокуратура Ленобласти.