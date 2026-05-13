Менеджера пункта выдачи Wildberries в Светогорске оштрафовали на 100 тыс. руб. за мошенничество с возвратами товаров. Приговор 29-летней женщине вынес Выборгский городской суд.

Почти год сотрудница обманывала маркетплейс. С помощью смартфона она оформляла заказы с оплатой при получении и указывала адресом доставки свой пункт выдачи в Светогорске. Когда товары поступали в отделение, менеджер входила в свою учетную запись в системе контроля и оформляла в программе возврат товара.

При этом неоплаченные вещи она не складывала в «возвратную коробку» для отправки на склад, а использовала в личных целях. Всего таким образом женщина забрала 394 товара почти на 400 тыс. руб. Среди них были флешка, маска для волос, духи, пижама и другие вещи.

В суде менеджер полностью признала вину, но заявила, что считала покупки рассрочкой. По ее словам, она предполагала, что недостачу обнаружат на складе, а поскольку возвратную коробку формировала она сама, сумму потом спишут с нее.

В итоге действия женщины квалифицировали как мошенничество.