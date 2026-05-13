weather 19.8°
$ 73.79
87.38

Главная / Новости / Менеджер пункта выдачи из Ленобласти обманула Wildberries на 400 тысяч рублей

Новости Происшествия

Менеджер пункта выдачи из Ленобласти обманула Wildberries на 400 тысяч рублей

Менеджера пункта выдачи Wildberries в Светогорске оштрафовали на 100 тыс. руб. за мошенничество с возвратами товаров. Приговор 29-летней женщине вынес Выборгский городской суд.

Почти год сотрудница обманывала маркетплейс. С помощью смартфона она оформляла заказы с оплатой при получении и указывала адресом доставки свой пункт выдачи в Светогорске. Когда товары поступали в отделение, менеджер входила в свою учетную запись в системе контроля и оформляла в программе возврат товара.

При этом неоплаченные вещи она не складывала в «возвратную коробку» для отправки на склад, а использовала в личных целях. Всего таким образом женщина забрала 394 товара почти на 400 тыс. руб. Среди них были флешка, маска для волос, духи, пижама и другие вещи.

В суде менеджер полностью признала вину, но заявила, что считала покупки рассрочкой. По ее словам, она предполагала, что недостачу обнаружат на складе, а поскольку возвратную коробку формировала она сама, сумму потом спишут с нее.

В итоге действия женщины квалифицировали как мошенничество.

Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали личными д...
05.02.2021
6615

Теги

Wildberries Светогорск Ленинградская область
Новости Происшествия

Жительница Петербурга украла у матери деньги и украшения на 870 тысяч ради ставок

Жительницу Санкт-Петербурга осудили за кражу 700 тыс. руб. и ювелирных украшений у собственной матери. 

Следствие установило, что женщина тайно похитила деньги и украшения из квартиры на проспекте Энгельса, где жила вместе с матерью и ребенком. Из квартиры пропали 700 тыс. руб. наличными и ювелирные изделия стоимостью более 179 тыс. руб.

Общий ущерб составил 879 170 руб. Во время разбирательства подсудимая полностью признала вину и частично возместила ущерб.

Женщина рассказала, что в 2024 году увлеклась ставками на спорт, потеряла собственные накопления и накопила крупные долги перед банками, микрофинансовыми организациями и знакомыми.

По словам фигурантки, часть похищенных денег она направила на погашение долгов, а оставшиеся средства снова потратила на ставки.

Суд признал женщину виновной в краже в крупном размере и назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденной более 817 тыс. руб.

Вам будет интересно
В Пулково задержали маму с сыном за то, что у них было слишком много денег. Им грозит до 2 лет
В аэропорту Пулково таможенники задержали женщину с сыном, которые пытались улететь в Сербию с незадекларированной крупной суммой наличных. Фото: прес...
05.09.2025
5812

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

17:02 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться