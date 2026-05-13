Минздрав предложил ввести более 10 новых медицинских специальностей и должностей с 1 сентября, сообщает Neva.Today.

В перечень предлагают добавить медицинскую биологию, медицинскую логопедию, медицинскую психологию, физику, эмбриологию, медицинский массаж, нейропсихологию, нутрициологию, физическую реабилитацию, химическую экспертизу и эргореабилитацию.

Кроме того, с 1 сентября в номенклатуре должностей медицинских и фармацевтических работников могут появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.

Также из списка планируют убрать некоторые специальности, которые устарели и потеряли актуальность. Функции таких специалистов переведут в более развернутые специальности.