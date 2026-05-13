Названы новые медицинские профессии, которые могут ввести в России с сентября

Минздрав предложил ввести более 10 новых медицинских специальностей и должностей с 1 сентября, сообщает Neva.Today.

В перечень предлагают добавить медицинскую биологию, медицинскую логопедию, медицинскую психологию, физику, эмбриологию, медицинский массаж, нейропсихологию, нутрициологию, физическую реабилитацию, химическую экспертизу и эргореабилитацию.

Кроме того, с 1 сентября в номенклатуре должностей медицинских и фармацевтических работников могут появиться врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.

Также из списка планируют убрать некоторые специальности, которые устарели и потеряли актуальность. Функции таких специалистов переведут в более развернутые специальности.

Ирина Цуканова отпраздновала 90-летие в Приозерском районе

Жительница Приозерского района Ирина Николаевна Цуканова отметила 90-й день рождения 12 мая. Юбилярша получила поздравления от Владимира Путина и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Ирину Николаевну навестила глава Приозерского района Ирина Пьянкова. Она передала имениннице поздравления от депутата Заксобрания Ленобласти Светланы Потаповой, главы администрации Приозерского района Александра Соклакова и Совета депутатов.

В администрации Приозерского района пожелали Ирине Николаевне крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы близких людей, мира, радости и благополучия.

В раннем детстве Ирина Николаевна была узницей фашистских концлагерей. После войны она восстанавливала страну из руин.

