Беларусь будет «точечно отмобилизовывать» воинские части для подготовки к возможному вооруженному конфликту. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным, передает БелТА.
Президент подчеркнул, что Беларусь настроена на мир, однако армия должна быть готова к военным действиям.
В конце апреля Лукашенко также заявлял, что стране необходимо выработать систему противодействия беспилотникам. По его словам, полностью защититься от дронов невозможно, но важно определить эффективные способы их обнаружения и нейтрализации.