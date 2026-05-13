Тупые кухонные ножи могут быть опаснее острых, поскольку требуют больше усилий и хуже контролируются при нарезке продуктов. Из-за этого возрастает риск порезов, особенно если человек пытается разрезать плотный продукт и сильнее давит на лезвие.

Эксперты советуют регулярно затачивать ножи, правильно их хранить и подбирать отдельный инструмент под разные продукты. При работе с ножом важно фиксировать продукты, держать пальцы на безопасном расстоянии от лезвия и избегать резких движений.

Детям можно давать доступ к ножам только в том случае, если они готовы следовать инструкциям и понимают возможные риски. Знакомство с режущими предметами должно быть постепенным: сначала простые задачи, затем более сложные действия под присмотром взрослых.