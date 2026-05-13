Биометрию для посадки на самолеты начнут тестировать в аэропортах «Шереметьево» и «Пулково» до конца 1-го полугодия 2026 года. Постановление о пилотном проекте уже подписали, сообщает «МК в Питере».

Сервис будут проверять в 2026-2027 годах на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться и другие аэропорты и авиакомпании, если у них будет техническая готовность.

Чтобы пройти ускоренную проверку, пассажиру нужно заранее сдать биометрические данные в Единую биометрическую систему. Это можно сделать в уполномоченных банках или специальных точках в аэропортах.

Также потребуется дать согласие на обработку персональных данных. Использование биометрии будет добровольным. Для петербуржцев, которые часто летают в Москву, новый сервис может сократить время на предполетные формальности.