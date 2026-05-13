weather 19.8°
$ 73.79
87.38

Главная / Новости / В Ленинградской области стартовал региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Новости Спорт

В Ленинградской области стартовал региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В Ленобласти дан старт региональному этапу всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Соревнования проходят на базе Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва. 

В Ленинградской области стартовал региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» - В Ленобласти дан старт региональному этапу всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». С
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Как сообщил председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Михаил Соколов, на участие в игре было подано 42 279 заявок от молодых жителей региона. В настоящее время участники в возрасте от 18 до 23 лет под руководством опытных наставников проходят испытания по условно-военным специальностям. Ребята выступают в роли командиров, военных корреспондентов, инженеров-сапёров, медиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, связистов и штурмовиков.

«Желаю участникам силы духа и слаженной командной работы для победы в состязаниях», — отметил Соколов.

Судьями и наставниками участников выступают члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Всероссийский финал игры запланирован на сентябрь этого года. 

Основная цель «Зарницы» – это патриотическое воспитание молодежи, формирование устойчивого интереса к истории родного края, военным и трудовым подвигам. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Теги

Ленобласть Зарница 2.0
Для души Новости

Ирина Цуканова отпраздновала 90-летие в Приозерском районе

Жительница Приозерского района Ирина Николаевна Цуканова отметила 90-й день рождения 12 мая. Юбилярша получила поздравления от Владимира Путина и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Ирина Цуканова отпраздновала 90-летие в Приозерском районе - Жительница Приозерского района Ирина Николаевна Цуканова отметила 90-й день рождения 12 мая.
Фото: vk_com/wall-178746454_32673

Ирину Николаевну навестила глава Приозерского района Ирина Пьянкова. Она передала имениннице поздравления от депутата Заксобрания Ленобласти Светланы Потаповой, главы администрации Приозерского района Александра Соклакова и Совета депутатов.

В администрации Приозерского района пожелали Ирине Николаевне крепкого здоровья, долгих лет жизни, тепла, заботы близких людей, мира, радости и благополучия.

В раннем детстве Ирина Николаевна была узницей фашистских концлагерей. После войны она восстанавливала страну из руин.

Вам будет интересно
Житель Всеволожского района победил сетевой супермаркет
Жителю поселка Романовка во Всеволожском районе удалось добиться ликвидации стихийной свалки рядом с домом. Фото: Телеграм-канал «Чистая Ленобласть» Р...
01.02.2026
1583

Теги

Приозерский район Ленинградская область

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

17:02 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться