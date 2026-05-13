В Ленобласти дан старт региональному этапу всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Соревнования проходят на базе Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва.

Как сообщил председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Михаил Соколов, на участие в игре было подано 42 279 заявок от молодых жителей региона. В настоящее время участники в возрасте от 18 до 23 лет под руководством опытных наставников проходят испытания по условно-военным специальностям. Ребята выступают в роли командиров, военных корреспондентов, инженеров-сапёров, медиков, операторов беспилотных летательных аппаратов, связистов и штурмовиков.

«Желаю участникам силы духа и слаженной командной работы для победы в состязаниях», — отметил Соколов.

Судьями и наставниками участников выступают члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Всероссийский финал игры запланирован на сентябрь этого года.

Основная цель «Зарницы» – это патриотическое воспитание молодежи, формирование устойчивого интереса к истории родного края, военным и трудовым подвигам. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».