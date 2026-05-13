В посёлке Ломоносовского района в квартале «Брусника в Новоселье» появится современный IT-лицей на 825 мест. Задание на проектирование образовательного учреждения уже подписано
Проектом предусмотрены универсальные классы, специализированные IT-кабинеты, лаборатории, а также кабинеты технологии с направлениями по робототехнике, программированию, домоводству и обработке материалов. Для проведения общешкольных мероприятий в здании появится рекреационный центр с атриумом, рассчитанным на 250 мест, и актовый зал на 170 мест. Библиотека-медиатека объединит лекторий и зону отдыха.
Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что Новоселье уже стало одной из самых сильных территорий комплексного развития в регионе.
«Здесь видно, как конкуренция застройщиков работает на качество домов, дворов, общественных пространств и социальных объектов. Поэтому школа на 825 мест должна быть такой, чтобы детям было интересно учиться, педагогам удобно работать, а жителям было понятно, что рядом с домом появляется сильный городской объект. В проекте заложены IT-кабинеты, лаборатории, медиатека, спортивные пространства, атриум и разделение по возрастам. Это хороший уровень для Новоселья», — подчеркнул Барановский.