Губернатор 47 региона Александр Дрозденко сообщил, что Правительство России утвердило создание лесопаркового зелёного пояса для Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По словам главы региона, зелёный пояс имеет важнейшее значение для Ленинградской области. Он призван защитить пригородные леса от хаотичной жилой застройки, сохранить природный каркас агломерации и установить понятные правила работы с территориями вокруг Санкт-Петербурга.
«Наша задача — сделать так, чтобы зелёный пояс стал живой частью планирования, где развитие территорий идёт с уважением к природе и людям», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Общая площадь новой охраняемой зоны составит 172 тысячи гектаров, из которых 150 тысяч гектаров находятся на территории 47-го региона.