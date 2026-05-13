Все проверенные образцы мясных консервов из 10 популярных торговых марок не соответствовали требованиям ГОСТа. Экспертизу провела петербургская организация «Общественный контроль». Образцы закупали в сетевых супермаркетах, сообщает «МК в Питере».

Проверку проводили в лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФБУ «Тест-С.-Петербург» и «Петербург-Экспертиза». В 2025 году бракованными также признали 100% проверенных образцов. При этом на всех банках стояла обязательная маркировка «Честный знак».

Вместо кусочков мяса массой не менее 30 г специалисты находили спрессованную обрезь, сухожилия, лимфоузлы, кровеносные сосуды, а иногда и языки. В составе консервов также обнаруживали крахмал и загуститель каррагинан, которые не были указаны на этикетке.

Содержание белка в «говядине» снизилось почти в два раза, а количество жира превышало норму в два раза. Эксперты отмечают, что многие производители перешли на «облегченный» ГОСТ. Он допускает меньше белка и больше жира. Однако даже эти требования часто нарушаются.

Роспотребнадзор объявил предостережения изготовителям, в том числе одному из петербургских заводов, а также крупным торговым сетям.

«Общественный контроль» советует петербуржцам внимательно изучать этикетки, не доверять одной только надписи «ГОСТ» и отказываться от слишком дешевых консервов.

В организации также отметили, что некачественными могут оказаться и другие продукты в магазинах Санкт-Петербурга. В пяти из 10 образцов ультрапастеризованного молока и сливок ранее нашли фальсификат.