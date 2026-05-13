Мигранты устроили массовое побоище на птицефабрике в Ленобласти. Пострадали 20 человек, семь – в тяжелом состоянии

Массовая драка между работниками-иностранцами произошла на птицефабрике в поселке Приладожский Кировского района 12 мая. Сообщение о конфликте поступило в полицию. Оперативники прибыли на место и пресекли драку.

Всего в ней участвовали 60 человек. В отдел полиции доставили 12 самых активных участников. Все задержанные – граждане одного из среднеазиатских государств в возрасте от 21 до 39 лет.

По предварительным данным, причиной драки стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии. После случившегося госпитализировали 20 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Решается вопрос об уголовном деле. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства конфликта.

Жительница Петербурга украла у матери деньги и украшения на 870 тысяч ради ставок

Жительницу Санкт-Петербурга осудили за кражу 700 тыс. руб. и ювелирных украшений у собственной матери. 

Следствие установило, что женщина тайно похитила деньги и украшения из квартиры на проспекте Энгельса, где жила вместе с матерью и ребенком. Из квартиры пропали 700 тыс. руб. наличными и ювелирные изделия стоимостью более 179 тыс. руб.

Общий ущерб составил 879 170 руб. Во время разбирательства подсудимая полностью признала вину и частично возместила ущерб.

Женщина рассказала, что в 2024 году увлеклась ставками на спорт, потеряла собственные накопления и накопила крупные долги перед банками, микрофинансовыми организациями и знакомыми.

По словам фигурантки, часть похищенных денег она направила на погашение долгов, а оставшиеся средства снова потратила на ставки.

Суд признал женщину виновной в краже в крупном размере и назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с осужденной более 817 тыс. руб.

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
21:30 11.05.2026

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
17:02 11.05.2026

