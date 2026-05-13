Массовая драка между работниками-иностранцами произошла на птицефабрике в поселке Приладожский Кировского района 12 мая. Сообщение о конфликте поступило в полицию. Оперативники прибыли на место и пресекли драку.

Всего в ней участвовали 60 человек. В отдел полиции доставили 12 самых активных участников. Все задержанные – граждане одного из среднеазиатских государств в возрасте от 21 до 39 лет.

По предварительным данным, причиной драки стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии. После случившегося госпитализировали 20 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.

Решается вопрос об уголовном деле. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства конфликта.