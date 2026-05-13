Экомарафон: стивидорное предприятие Ленобласти провело очередную акцию по зарыблению Нарвы

Новости Социум

Экомарафон: стивидорное предприятие Ленобласти провело очередную акцию по зарыблению Нарвы

На днях специалисты группы по охране окружающей среды АО «Ростерминалуголь» совместно с сотрудниками Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» провели выпуск 300 особей благородного атлантического лосося в реку Нарва. Акция прошла в рамках экологически-просветительского проекта «Экомарафон».

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба АО «Ростерминалуголь»

Как рассказали в пресс-службе стивидорного предприятия, атлантический лосось - он же семга - был выращен на «Нарвском рыбоводном заводе». Уже в этом году рыба отправится в свое первое морское путешествие по водам Финского залива, чтобы через несколько лет вернуться на нерест к месту своего появления на свет - обратно в Нарву. Таким образом происходит частичное восстановление популяции этого важного вида биоресурсов.

Активную работу по восполнению водных биоресурсов в прибрежной экосистеме Балтийского моря специалисты АО «Ростерминалуголь» ведут уже 7 лет подряд. С 2019 года при финансовой поддержке компании в естественные водоемы было выпущено 200 тысяч особей различной рыбы, включая миногу и атлантического лосося.

В компании добавили, что подобные акции по зарыблению стивидорное предприятие проводит в рамках экологически-просветительского проекта «Экомарафон». Он включает широкий спектр мероприятий: от организации субботников до исследований совместно с учеными РАН редких видов млекопитающих.

нарва атлантический лосось АО «Ростерминалуголь» экомарафон ФГБУ «Главрыбвод»
Новости Происшествия Главное

Более 50 аварий произошло в Ленобласти за сутки

В результате происшествий есть пострадавшие.

Фото: Комитет по животному миру Ленинградской области/ Архив

За минувший вторник на дорогах Ленинградской области произошло 54 аварии. Об этом 13 мая передает региональная Госавтоинспекция.

В результате трех аварий травмы получили четыре человека. Обошлось без летальных случаев.

В Петербурге за минувшие сутки произошло 294 аварии, в которых пострадали 12 человек, в том числе трое детей. Погибших также нет.

Аварии в Ленобласти

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
