На днях специалисты группы по охране окружающей среды АО «Ростерминалуголь» совместно с сотрудниками Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод» провели выпуск 300 особей благородного атлантического лосося в реку Нарва. Акция прошла в рамках экологически-просветительского проекта «Экомарафон».

Как рассказали в пресс-службе стивидорного предприятия, атлантический лосось - он же семга - был выращен на «Нарвском рыбоводном заводе». Уже в этом году рыба отправится в свое первое морское путешествие по водам Финского залива, чтобы через несколько лет вернуться на нерест к месту своего появления на свет - обратно в Нарву. Таким образом происходит частичное восстановление популяции этого важного вида биоресурсов.

Активную работу по восполнению водных биоресурсов в прибрежной экосистеме Балтийского моря специалисты АО «Ростерминалуголь» ведут уже 7 лет подряд. С 2019 года при финансовой поддержке компании в естественные водоемы было выпущено 200 тысяч особей различной рыбы, включая миногу и атлантического лосося.

В компании добавили, что подобные акции по зарыблению стивидорное предприятие проводит в рамках экологически-просветительского проекта «Экомарафон». Он включает широкий спектр мероприятий: от организации субботников до исследований совместно с учеными РАН редких видов млекопитающих.