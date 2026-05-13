Жительнице Ленобласти выплатят 250 тыс. за наезд на открытый люк

Женщина, катаясь на велосипеде, не заметила открытый люк канализации из-за подтопления дороги и угодила в яму. В результате жительница получила травмы.

Прокуратура города Кингисеппа Ленинградской области добилась выплаты компенсации пострадавшей местной жительнице. Она угодила колесом в открытый канализационный люк.

Инцидент произошел в конце августа прошлого года. Женщина двигалась на велосипеде и не заметила на дороге открытый люк из-за подтопления. В результате пострадавшая упала, получив ущерб здоровью. В ходе проверки выяснилось, что коммунальный объект находится на балансе ресурсоснабжающей компании. 

«Действуя в защиту женщины, городской прокуратурой в Кингисеппский городской суд предъявлено исковое заявление с требованием о компенсации морального вреда», —передает прокуратура. 

Суд удовлетворил требование ведомства и обязал компанию выплатить пострадавшей женщине 250 тысяч рублей. 

Ленобласть попала в число регионов с высоким риском заражения энцефалитом от клещей

Роспотребнадзор представил список регионов, где клещи чаще всего являются переносчиками опасных вирусов.

Ленинградская область попала в число регионов с высоким риском заражения энцефалитом после укусов клещей. Это следует из данных, публикуемых Роспотребнадзором.

Среди других эндемичных по клещевому энцефалиту регионов СЗФО оказались Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Новгородская, Псковская области, а также республики Карелия и Коми.

Ранее россиянам назвали два неожиданных способа защиты от клещей.

