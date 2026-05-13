Сергей Перминов: зеленый пояс вокруг Петербурга и Ленобласти защитит агломерацию от хаотичной застройки

Новая инициатива позволит сохранить экологическое благополучие регионов, считает сенатор.

Фото: Валентин Илюшин/Online47

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о создании лесопаркового пояса вокруг Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект, ставший результатом многолетней совместной работы двух регионов, направлен на стратегическое сохранение природных ресурсов в условиях активной урбанизации.

Как подчеркнул в беседе с ЛенТВ24 сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, это решение является важным шагом для защиты «зеленых легких» агломерации. Новый статус лесных территорий станет надежным барьером против хаотичной застройки, обеспечивая комфортную среду как для нынешних, так и для будущих поколений жителей.

При этом сенатор подчеркнул, что создание зеленого пояса площадью 150 тысяч гектаров не означает превращение территории в закрытый заповедник. Напротив, концепция предусматривает развитие рекреационных пространств: регионы планируют активно обустраивать экотропы и необходимую инфраструктуру для отдыха граждан. 

«Как уже отметил губернатор Александр Дрозденко, нам предстоят установление точных границ участков пояса, их картирование, внесение в ЕГРН. Статус будет во всех документах, станет своеобразным фильтром в хозяйственных решениях. Это поможет избежать сокращения пояса и ухудшения его качества», — добавил сенатор.

В Приозерском районе завершают ремонт 11-километрового участка дороги

Ремонт участка дороги «Торфяное-Отрадное-Заостровье» находится на финишной прямой.

Фото: Комитет дорожного хозяйства Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области подходит к концу капитальный ремонт участка дороги «Торфяное-Отрадное-Заостровье» протяженностью 11 километров. Об этом сообщает Комитет дорожного хозяйства 47-го региона.

Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники уже завершили основной этап ремонта. Сейчас на дороге укладывают последние 1,3 километра асфальта и приводят в порядок прилегающую территорию.

В ближайших планах оснастить участок дороги новыми автобусными павильонами, нанести разметку и завершить работы на местных электросетях.

