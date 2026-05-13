Эксперт рассказал, какие фундаментальные факторы больше всего влияют на продолжительности жизни.



Известный антрополог Станислав Дробышевский назвал четыре фактора, способствующих долголетию.

Эксперт отмечает, что попытки продлить жизнь с помощью чудо-добавок или детокса часто оказываются неэффективными, если не соблюдаются базовые принципы, характерные для долгожителей.

Первым и самым значимым фактором является «генетическая удача». Наличие в роду предков-долгожителей может говорить о том, что ваш организм также имеет необходимый запас прочности для сопротивления возрастным изменениям.

Второе условие — постоянство среды проживания. Антрополог утверждает, что проживание в одном регионе на протяжении всей жизни минимизирует хронический стресс, так как организм максимально адаптирован к привычным климатическим условиям, воде и микробиому.

Третий фактор касается питания. Эксперт советует отдавать предпочтение простой, традиционной для региона проживания еде. Наконец, четвертым условием является непрерывный физический труд. Дробышевский поясняет, что регулярная нагрузка поддерживает тонус всех систем организма. В то же время эксперт признает, что такой образ жизни практически исключает классический отдых, к которому привык современный человек.

