Врач рассказал, как вернуть силы организму после ОРВИ без покупных лекарственных средств.

Порой люди могут испытывать плохое самочувствие в течение нескольких недель после перенесенного ОРВИ. По словам доктора Александра Мясникова, такое состояние возникает из-за того, что организм тратит значительные ресурсы на борьбу с инфекцией и не успевает их восполнить. Для восстановления сил врач рекомендует уделять внимание правильному питанию и вооружиться натуральными средствами.

В эфире «О самом главном» врач посоветовал обязательно включать в рацион легкоусвояемый белок и куриный бульон. Для борьбы с остаточным кашлем стоит отдавать предпочтение натуральным средствам: тимьян, первоцвет, хмель и бузина.

Тем временем прием сиропов от кашля в период после болезни наоборот может лишь усугубить проблему. В качестве дополнительной поддержки организма Мясников рекомендует цинк, витамин С и природные антиоксиданты.

Доктор добавил, что долгое восстановление после болезни тревожный знак. Если состояние не улучшается, это может быть признаком скрытых осложнений. В таком случае самолечение стоит прекратить и обратиться к врачу.

