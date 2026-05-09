Доктор Мясников назвал лучшие домашние средства для восстановления после ОРВИ

Новости Социум

Доктор Мясников назвал лучшие домашние средства для восстановления после ОРВИ

Врач рассказал, как вернуть силы организму после ОРВИ без покупных лекарственных средств.

Порой люди могут испытывать плохое самочувствие в течение нескольких недель после перенесенного ОРВИ. По словам доктора Александра Мясникова, такое состояние возникает из-за того, что организм тратит значительные ресурсы на борьбу с инфекцией и не успевает их восполнить. Для восстановления сил врач рекомендует уделять внимание правильному питанию и вооружиться натуральными средствами.

В эфире «О самом главном» врач посоветовал обязательно включать в рацион легкоусвояемый белок и куриный бульон. Для борьбы с остаточным кашлем стоит отдавать предпочтение натуральным средствам: тимьян, первоцвет, хмель и бузина. 

Тем временем прием сиропов от кашля в период после болезни наоборот может лишь усугубить проблему. В качестве дополнительной поддержки организма Мясников рекомендует цинк, витамин С и природные антиоксиданты.

Доктор добавил, что долгое восстановление после болезни тревожный знак. Если состояние не улучшается, это может быть признаком скрытых осложнений. В таком случае самолечение стоит прекратить и обратиться к врачу.

Александр Мясников советы врача орви
Новости outside

Трамп не исключил визит американских переговорщиков по Украине в Москву

Президент США отправит делегацию в Россию, если посчитает, что это поможет в урегулировании конфликта.

Россию может посетить американский делегация для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Россия согласилась на перемирие до 11 мая, предложенное Дональдом Трампом в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе режима прекращения огня Москва и Киев также проведут новый раунд обмена военнопленными.

Россия Украина США Дональд Трамп

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
