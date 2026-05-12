Ливни с грозой и шквалистый ветер пройдут местами в Ленобласти на этой неделе

Новости Социум

Ливни с грозой и шквалистый ветер пройдут местами в Ленобласти на этой неделе

Два дня непогоды ждут Ленинградскую область.

В середине этой недели жителей Ленинградской области ждут ливни с грозой и усиление порывов ветра. Об этом 12 мая предупредил синоптик Александр Колесов.

По прогнозу метеоролога, ухудшение погоды в среду ожидается во второй половине дня в западных и юго-западных районах области. В четверг атмосферный фронт продолжит господствовать в регионе и принесет непогоду уже в восточные районы.

«С 13 на 14 мая через Ленинградскую область проходит холодный атмосферный фронт, как раз, на котором и будут все эти летние грозовые явления», — сообщил Колесов.

Температура воздуха при этом составит днем в пределах +12…+16 гр. К выходным дням снова устанавливается теплая погода, но с кратковременными дождями и грозами местами. К выходным температура воздуха в регионе вырастет, но местами снова пройдут дожди с грозой. 

Александр Колесов Погода в Ленобласти гроза
Новости Социум

Как правильно выращивать зелень весной: советы для большого урожая

Агроном представил подробную инструкцию по выращиванию зелени.

До конца мая на грядки можно смело отправлять смена петрушки, укропа, щавеля, шпината, рукколы, салата и кориандра. Более теплолюбивые растения, такие как базилик, тимьян и мята, требуют более стабильного тепла, поэтому для них идеальным периодом станет интервал с 25 мая по 10 июня. Об этом опытный агроном рассказал порталу ngs.ru.

Ключевым фактором развития растений является правильное местоположение. Важно помнить, что прямые солнечные лучи могут привести к пожелтению и выгоранию зелени. Шпинат, сельдерей, кориандр и щавель лучше чувствуют себя в полутени, в то время как петрушка и укроп предпочитают более освещенные участки.

Для холодостойких культур — петрушки, укропа и щавеля — оптимальная глубина посева составляет 1–2 см при дистанции 15–20 см между растениями. Важно следить и за влажностью почвы еще до момента появления всходов.

С 10 по 30 мая, когда почва окончательно прогреется, а угроза ночных заморозков минует, приходит пора шпината, рукколы, салата и кориандра. Шпинат отличается особой неприхотливостью: его достаточно высеять на глубину до 1 см с шагом 2–3 см между семенами. Его первые всходы появятся уже через неделю, салат и руккола проявятся за 3–7 дней, а кориандр потребует до двух недель.

дача советы экспертов овощи

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
