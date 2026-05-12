Два дня непогоды ждут Ленинградскую область.
В середине этой недели жителей Ленинградской области ждут ливни с грозой и усиление порывов ветра. Об этом 12 мая предупредил синоптик Александр Колесов.
По прогнозу метеоролога, ухудшение погоды в среду ожидается во второй половине дня в западных и юго-западных районах области. В четверг атмосферный фронт продолжит господствовать в регионе и принесет непогоду уже в восточные районы.
«С 13 на 14 мая через Ленинградскую область проходит холодный атмосферный фронт, как раз, на котором и будут все эти летние грозовые явления», — сообщил Колесов.
Температура воздуха при этом составит днем в пределах +12…+16 гр. К выходным дням снова устанавливается теплая погода, но с кратковременными дождями и грозами местами.
