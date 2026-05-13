Главная / Новости / В Луге суд конфисковал автомобиль у пьяного водителя-рецидивиста

В Луге суд конфисковал автомобиль у пьяного водителя-рецидивиста

Также нарушителя приговорили к обязательным работам.

Лужский городской суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Ранее против нарушителя возбудили уголовное дело.

По материалам суда, в августе 2025 года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, вновь сел за руль, будучи нетрезвым. В итоге фигуранту уголовного дела назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на два года. Также суд постановил конфисковать автомобиль, принадлежащий подсудимому, обратив его в собственность государства.

Жительнице Ленобласти выплатят 250 тыс. за наезд на открытый люк

Женщина, катаясь на велосипеде, не заметила открытый люк канализации из-за подтопления дороги и угодила в яму. В результате жительница получила травмы.

Прокуратура города Кингисеппа Ленинградской области добилась выплаты компенсации пострадавшей местной жительнице. Она угодила колесом в открытый канализационный люк.

Инцидент произошел в конце августа прошлого года. Женщина двигалась на велосипеде и не заметила на дороге открытый люк из-за подтопления. В результате пострадавшая упала, получив ущерб здоровью. В ходе проверки выяснилось, что коммунальный объект находится на балансе ресурсоснабжающей компании. 

«Действуя в защиту женщины, городской прокуратурой в Кингисеппский городской суд предъявлено исковое заявление с требованием о компенсации морального вреда», —передает прокуратура. 

Суд удовлетворил требование ведомства и обязал компанию выплатить пострадавшей женщине 250 тысяч рублей. 

