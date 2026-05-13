По факту происшествия ранее было возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ поставил на контроль расследование уголовного дела о массовой драке между работниками птицефабрики в Кировском районе Ленинградской области.

«Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в Ленинградской области», — передает пресс-служба СК РФ.

Напомним, побоище между работниками-иностранцами произошло на предприятии 12 мая. Всего в ней участвовали 60 человек. После ЧП с фабрики в больницы увезли 20 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии.