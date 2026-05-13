Глава СК РФ взял на контроль дело о массовой драке на птицефабрике в Ленобласти

По факту происшествия ранее было возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета РФ поставил на контроль расследование уголовного дела о массовой драке между работниками птицефабрики в Кировском районе Ленинградской области.

«Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в Ленинградской области», — передает пресс-служба СК РФ.

Напомним, побоище между работниками-иностранцами произошло на предприятии 12 мая. Всего в ней участвовали 60 человек. После ЧП с фабрики в больницы увезли 20 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии. 

Александр Бастрыкин массовая драка Кировский район
Новости Социум

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти до 14 мая

Сильные дожди с грозой пройдут местами в регионе в ближайшие сутки.

В Ленинградской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщает Гидрометцентр России, до вечера четверга в регионе ожидаются сильные дожди с грозой.

«Дождь. Период предупреждения с 18 ч. 13 мая до 18 ч. 14 мая. Местами ливни», — передают синоптики.

Фото на миниатюре: magnific

гроза ливни штормовое предупреждение Гидрометцентр России

