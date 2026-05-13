Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли участие в заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе. Парламентарии рассмотрели ряд законодательных инициатив, среди которых — закрепление правового статуса кампусов в федеральном законодательстве, бессрочное восстановление в вузах для участников СВО, а также льготы на проезд в пригородных поездах для учащихся и поддержка сельских учителей, призванных на военную службу. Часть инициатив рекомендована к рассмотрению на ближайшей конференции ПАСЗР, другие отправлены на доработку при общей поддержке их правовой концепции.

13 мая в Вологде состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе. В режиме видеоконференцсвязи участие в нём приняли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Марина Левченко, Павел Коржавых и Ольга Ковальчук (все — фракция «Единая Россия»). Вместе с коллегами из других регионов Северо-Запада они рассмотрели ряд законодательных инициатив, направленных на расширение прав и обеспечение благополучия участников образовательного процесса — от студентов и школьников до педагогов.

Первым вопросом повестки стал проект федерального закона, предлагающий закрепить, что образовательная организация может иметь в своей структуре различные подразделения, включая кампусы. Депутаты предлагают внести изменения в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определив, что кампусы создаются для комплексного обеспечения образовательной деятельности по программам высшего образования, а также инновационной, научной и научно-технической деятельности. Перечень возможностей кампусов будет обширным: от организации проживания, медицинского обеспечения, отдыха, туризма и занятий физкультурой до выполнения работ и оказания услуг с использованием материально-технической базы по профилю реализуемых образовательных программ.

Марина Левченко пояснила, что сегодня федеральное законодательство не устанавливает правовой статус кампусов, и этому вопросу было уделено особое внимание.

«Это в полной мере послужит выполнению задач государственной политики в сфере развития науки и образования, ускорит научно-технологическое развитие нашей страны, ведь современные кампусы представляют собой полноценную образовательную «экосистему» для студентов и преподавателей – это новейшие учебные аудитории, лаборатории, общежития, гостиницы, спортивные объекты, культурные центры, бизнес-инкубаторы и всё то, о чём раньше мы могли только мечтать», — рассказала депутат.

Ещё один законопроект, рассмотренный на заседании, направлен на социальную защиту лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции либо выполняющих задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, которые по этой причине не завершили обучение по программам высшего образования. Парламентарии предложили закрепить в законе № 273-ФЗ право указанных категорий граждан на бессрочное восстановление для дальнейшего обучения с сохранением прежних условий. По мнению ленинградских депутатов, эта мера создаст дополнительные социальные гарантии для защитников Отечества, позволит им продолжить начатое образование и ускорит адаптацию к мирной жизни.

Помимо этого, комитет рассмотрел два обращения на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. В одном из них говорится о возможности установления федеральных льгот по тарифам на проезд в пригородном железнодорожном транспорте для различных категорий обучающихся. Второе обращение касается внесения изменений в государственную программу «Развитие образования». Предлагается дополнить перечень случаев, когда учителя, приехавшие работать в сельскую местность, освобождаются от обязанности возвращать единовременную компенсационную выплату, призывом на военную службу. Это позволит защитить права педагогов мужского пола призывного возраста, которые отправились исполнять служебный долг до истечения пятилетнего срока преподавания на селе.

По итогам заседания инициативы о правовом статусе кампусов и об установлении федеральных льгот на проезд для учащихся были отправлены на доработку, однако их правовая концепция получила общее одобрение парламентариев. Остальные инициативы рекомендованы к рассмотрению на ближайшей 69-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Комментируя результаты встречи, Марина Левченко также отметила, что широкую дискуссию вызвали зарплатные возможности педагогов в регионах Северо-Запада. Каждая делегация выступила за поиск новых решений для увеличения заработной платы учителей, воспитателей и других работников образовательной сферы.