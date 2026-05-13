В Кировском районе Ленинградской области завершилась масштабная экспедиция «Вахта памяти. Волховский фронт — Апраксин», в ходе которой поисковики обнаружили останки 11 советских воинов и фрагменты легендарного самолета Ил-2.

С 18 апреля по 11 мая в районе урочища Вороново, на берегу Круглого озера в Ленинградской области, работала межрегиональная поисковая экспедиция, собравшая более 100 участников из 15 отрядов Ханты-Мансийского автономного округа, Башкортостана, Петербурга и 47-го региона. Поисковики обнаружили останки 11 защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны.

В ходе работы отряд «Атака» нашли останки бойца, чей личный медальон и медаль «За оборону Ленинграда» отлично сохранились. Это позволило установить личность воина — им оказался Дмитрий Филиппович Поярков, 1906 года рождения. В настоящее время волонтеры ведут работу по поиску родственников красноармейца.

Также поисковые работы велись на болоте Гороховое, где были найдены фрагменты штурмовика Ил-2 с бортовым номером 30714. Кроме поисковой экспедиции, программа «Вахты памяти» включала ряд патриотических и просветительских мероприятий. По завершении экспедиции, с учетом ранее найденных бойцов, состоялось захоронение останков 33 воинов, отдавших свои жизни при защите страны страны.