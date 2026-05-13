weather 15.7°
$ 73.34
85.90

Главная / Новости / В Ленобласти нашли останки 11 красноармейцев и обломки штурмовика Ил-2

Новости Социум Главное

В Ленобласти нашли останки 11 красноармейцев и обломки штурмовика Ил-2

В Кировском районе Ленинградской области завершилась масштабная экспедиция «Вахта памяти. Волховский фронт — Апраксин», в ходе которой поисковики обнаружили останки 11 советских воинов и фрагменты легендарного самолета Ил-2.

В Ленобласти нашли останки 11 красноармейцев и обломки штурмовика Ил-2 - В Кировском районе Ленинградской области завершилась масштабная экспедиция «Вахта памяти. Волховский
Фото: Поисковое движение России Ленинградская область

С 18 апреля по 11 мая в районе урочища Вороново, на берегу Круглого озера в Ленинградской области, работала межрегиональная поисковая экспедиция, собравшая более 100 участников из 15 отрядов Ханты-Мансийского автономного округа, Башкортостана, Петербурга и 47-го региона. Поисковики обнаружили останки 11 защитников Отечества, павших в годы Великой Отечественной войны.

В ходе работы отряд «Атака» нашли останки бойца, чей личный медальон и медаль «За оборону Ленинграда» отлично сохранились. Это позволило установить личность воина — им оказался Дмитрий Филиппович Поярков, 1906 года рождения. В настоящее время волонтеры ведут работу по поиску родственников красноармейца.

Также поисковые работы велись на болоте Гороховое, где были найдены фрагменты штурмовика Ил-2 с бортовым номером 30714. Кроме поисковой экспедиции, программа «Вахты памяти» включала ряд патриотических и просветительских мероприятий. По завершении экспедиции, с учетом ранее найденных бойцов, состоялось захоронение останков 33 воинов, отдавших свои жизни при защите страны страны.

Вам будет интересно
Дружинники и полиция обеспечили правопорядок на праздновании 81-й годовщины Победы в Важинском поселении
В Важинском городском поселении 9 мая прошёл торжественный митинг, посвящённый 81-й годовщине Победы в ВОВ. Для обеспечения общественной безопасности...
13.05.2026
112

Теги

поисковые работы Кировский район Великая Отечественная Война
Новости Социум

Ленобласть попала в число регионов с высоким риском заражения энцефалитом от клещей

Роспотребнадзор представил список регионов, где клещи чаще всего являются переносчиками опасных вирусов.

Ленинградская область попала в число регионов с высоким риском заражения энцефалитом после укусов клещей. Это следует из данных, публикуемых Роспотребнадзором.

Среди других эндемичных по клещевому энцефалиту регионов СЗФО оказались Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Новгородская, Псковская области, а также республики Карелия и Коми.

Ранее россиянам назвали два неожиданных способа защиты от клещей.

Вам будет интересно
Ливни с грозой и шквалистый ветер пройдут местами в Ленобласти на этой неделе
Два дня непогоды ждут Ленинградскую область. В середине этой недели жителей Ленинградской области ждут ливни с грозой и усиление порывов ветра. Об это...
12.05.2026
226

Фото на миниатюре: magnific/ erik-karits-2093459

Теги

Роспотребандзор клещи

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться