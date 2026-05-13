Дружинники и полиция обеспечили правопорядок на праздновании 81-й годовщины Победы в Важинском поселении

В Важинском городском поселении 9 мая прошёл торжественный митинг, посвящённый 81-й годовщине Победы в ВОВ. Для обеспечения общественной безопасности в местах массового скопления граждан было организовано дежурство силами добровольной народной дружины (ДНД) совместно с сотрудниками отдела Министерства внутренних дел России.

Члены ДНД во взаимодействии с полицейскими нарядами провели комплекс профилактических и охранных мероприятий. Совместное патрулирование охватило ключевые точки маршрутов движения граждан, площадь у монумента, а также прилегающие территории, где проходила церемония возложения цветов и работала полевая кухня.

Благодаря слаженным действиям дружинников и сотрудников ОМВД митинг прошёл в спокойной, праздничной атмосфере. Серьёзных происшествий и нарушений общественного порядка зафиксировано не было. Совместное дежурство позволило обеспечить безопасность всех участников памятного мероприятия и достойно встретить знаменательную дату.

В настоящее время в региональный реестр ГУ МВД России по Петербургу и области внесено 90 народных дружин на территории Ленобласти. Координирует народных дружинников штаб. Желающим присоединиться к ДНД необходимо обратиться в администрацию своего района или в территориальный орган МВД по месту жительства. Специалисты ведомств предоставят всю необходимую информацию и контактные данные командира дружины. Также полный перечень условий доступен в памятке для граждан «Участие граждан в охране общественного порядка».

Отметим, что первые ДНД появились в России еще в конце 19-го века. Классические дружины стали появляться на различных предприятиях страны в середине 50-х годов. К 1970 году в Советском Союзе было уже около 100 тысяч народных дружин, в которых состояли до 7 миллионов человек. В середине 80-х число дружинников превысило 13 миллионов. В 2019 году ежегодный конкурс среди народных дружин Ленобласти выиграла команда города Кудрово Всеволожского района, второе место у ДНД производственного объединения «Киришинефтеоргсинтез». В 2021 году ДНД «Всеволожский дозор» стала лучшей в Ленобласти. По итогам 2023 года лучшей народной дружиной области была признана дружина муниципального образования «Приозерское городское поселение».

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти до 14 мая

Сильные дожди с грозой пройдут местами в регионе в ближайшие сутки.

В Ленинградской области объявили «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщает Гидрометцентр России, до вечера четверга в регионе ожидаются сильные дожди с грозой.

«Дождь. Период предупреждения с 18 ч. 13 мая до 18 ч. 14 мая. Местами ливни», — передают синоптики.

