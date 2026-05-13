В Кировске вызволили кошку с вершины 27-метрового дерева

Испуганное животное залезло на самый верх сосны высотой с 9-этажный дом.

Фото: «Кошкиспас»

Волонтеры «Кошкиспаса» провели в Кировске рискованную операцию по спасению кошки, забравшуюся на верхушку огромного дерева.

Вызов поступил спасателям от неравнодушных жителей СНТ. По их словам, местная кошка забралась на 27-метровую сосну и не смогла спуститься самостоятельно. Осложняло спасательную операцию то, что  обнаружить животное было крайне трудно — с земли его практически не было видно. Но это не остановило спасателей.

Волонтер Никита Юркин поднялся на вершину дерева, потратив на это около часа. Несмотря на испуг, кошка не стала сопротивляться и залезла в переноску для дальнейшего спуска. К счастью, операция прошла успешно — кошка была благополучно спасена и передана хозяевам.

Как отметил сам спасатель, эта операция стала для него личным рекордом по высоте подъема. 

Теги

Кировск Спасение животных в Ленобласти
Новости Происшествия

В Луге суд конфисковал автомобиль у пьяного водителя-рецидивиста

Также нарушителя приговорили к обязательным работам.

Лужский городской суд вынес приговор 36-летнему мужчине, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Ранее против нарушителя возбудили уголовное дело.

По материалам суда, в августе 2025 года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, вновь сел за руль, будучи нетрезвым. В итоге фигуранту уголовного дела назначили наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, сроком на два года. Также суд постановил конфисковать автомобиль, принадлежащий подсудимому, обратив его в собственность государства.

Теги

прокуратура луга пьяная езда

