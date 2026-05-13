Испуганное животное залезло на самый верх сосны высотой с 9-этажный дом.

Волонтеры «Кошкиспаса» провели в Кировске рискованную операцию по спасению кошки, забравшуюся на верхушку огромного дерева.

Вызов поступил спасателям от неравнодушных жителей СНТ. По их словам, местная кошка забралась на 27-метровую сосну и не смогла спуститься самостоятельно. Осложняло спасательную операцию то, что обнаружить животное было крайне трудно — с земли его практически не было видно. Но это не остановило спасателей.

Волонтер Никита Юркин поднялся на вершину дерева, потратив на это около часа. Несмотря на испуг, кошка не стала сопротивляться и залезла в переноску для дальнейшего спуска. К счастью, операция прошла успешно — кошка была благополучно спасена и передана хозяевам.

Как отметил сам спасатель, эта операция стала для него личным рекордом по высоте подъема.