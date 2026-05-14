В Ломоносовском районе Ленобласти девелоперская компания «Брусника» завершила возведение монолитных конструкций в первых трех домах нового жилого квартала в Новоселье.

Строители возвели дома до полной высоты и приступили к устройству кровли. В настоящее время в корпусах ведется кладка каменных наружных и внутренних стен, монтаж окон. Также в домах началась установка инженерных систем: специалисты занимаются прифундаментным дренажем, гидроизоляцией подземных этажей, прокладкой наружных сетей водоснабжения, канализации и вентиляции.

«Брусника» планирует построить в квартале семь жилых домов, ИТ-лицей и два детских сада. В центре застройки будет зеленый бульвар с прогулочными маршрутами, велосипедными полосами и садами.

Планируемый срок сдачи первых трех домов — второй квартал 2027 года.