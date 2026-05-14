weather 7.6°
$ 73.34
85.90

Главная / Новости / «Брусника» завершила монолитные работы в первых трех домах квартала в Новоселье

Новости Социум Главное

«Брусника» завершила монолитные работы в первых трех домах квартала в Новоселье

В Ломоносовском районе Ленобласти девелоперская компания «Брусника» завершила возведение монолитных конструкций в первых трех домах нового жилого квартала в Новоселье.

«Брусника» завершила монолитные работы в первых трех домах квартала в Новоселье - Планируемый срок сдачи первых трех домов — второй квартал 2027 года.
Фото: компания «Брусника».

Строители возвели дома до полной высоты и приступили к устройству кровли. В настоящее время в корпусах ведется кладка каменных наружных и внутренних стен, монтаж окон. Также в домах началась установка инженерных систем: специалисты занимаются прифундаментным дренажем, гидроизоляцией подземных этажей, прокладкой наружных сетей водоснабжения, канализации и вентиляции.

«Брусника» планирует построить в квартале семь жилых домов, ИТ-лицей и два детских сада. В центре застройки будет зеленый бульвар с прогулочными маршрутами, велосипедными полосами и садами.

Планируемый срок сдачи первых трех домов — второй квартал 2027 года.

Вам будет интересно
IT-лицей на 825 мест построят в Новоселье по соглашению с группой «Брусника»
В посёлке Ломоносовского района в квартале «Брусника в Новоселье» появится современный IT-лицей на 825 мест. Задание на проектирование образовательног...
13.05.2026
140

Теги

ЖК "Брусника" Новоселье Ленобласть
Новости Происшествия Главное

Суд утвердил конфискацию имущества у бывшего замруководителя Росавтодора

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя руководителя Росавтодора и членов его семьи.

Суд утвердил конфискацию имущества у бывшего замруководителя Росавтодора - Апелляционные жалобы ответчиков отклонены.
Скрин видео: Объединенной пресс-службы судов Петербурга

Апелляционные жалобы ответчиков отклонены. В собственность государства переходят квартиры, машино-места, автомобили и земельный участок, расположенные в Москве, Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее установлено, что Самарьянов использовал свои должностные полномочия для личного обогащения. Он покупал недвижимость и автомобили, оформляя их на близких лиц — бывшую супругу, мать, сестру и ее сожителя, чтобы скрыть реальное имущественное положение. Так, с 2009 по 2023 год доход его и его близких от трудовой деятельности составил около 60 млн рублей, а стоимость их имущества более 250 млн рублей.

Вам будет интересно
Суд Петербурга изъял имущество на 220 млн рублей у экс-замглавы Росавтодора
Имущество бывшего заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова и его семьи на 220 млн рублей изъяли в доход государства. Такое решение прин...
29.01.2026
593

Теги

суд конфискация имущества Росавтодор

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться