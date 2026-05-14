Стоимость коммунальных услуг в 2027 году проиндексируют на 8,7%, в 2028 году - на 7,1%, в 2029 - на 6,1%.

Об этом говорится в сценарных условиях социально-экономического развития РФ на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов, которые были рассмотрены правительством и опубликованы на сайте Минэкономразвития.

Там же указано, что индексация тарифов будет зависеть от прогнозируемой инфляции, компенсации отклонения фактической инфляции от учтенной ранее в прогнозе, изменения цен в сфере газоснабжения и электроэнергетике, а также от формирования целевой дополнительной выручки для реализации инвестиционных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры.