Минэкономразвития: «коммуналка» в 2027 году подорожает на 8,7%

Стоимость коммунальных услуг в 2027 году проиндексируют на 8,7%, в 2028 году - на 7,1%, в 2029 - на 6,1%.

Об этом говорится в сценарных условиях социально-экономического развития РФ на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов, которые были рассмотрены правительством и опубликованы на сайте Минэкономразвития.

Там же указано, что индексация тарифов будет зависеть от прогнозируемой инфляции, компенсации отклонения фактической инфляции от учтенной ранее в прогнозе, изменения цен в сфере газоснабжения и электроэнергетике, а также от формирования целевой дополнительной выручки для реализации инвестиционных программ по модернизации коммунальной инфраструктуры.

В России осенью повысят цены на газ для населения и бизнеса
Оптовые цены на газ для промышленности и населения в России проиндексируют на 9,6% с 1 октября 2026 года и на 9,1 % с 1 июля 2027 года.
13.05.2026
коммунальные услуги Россия подорожание Минэкономразвития
Новости Социум Главное

Дрозденко: профилактическую работу с молодежью необходимо усиливать

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в совещании в совещании по вопросам профилактики вовлечения несовершеннолетних в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность. Мероприятие прошло под руководством полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Михайлович Руденя.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в совещании по вопросам профилактики вовлечения несовершеннолетних в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность.
В обсуждении участвовали министр просвещения России Сергей Сергеевич Кравцов, представители Росмолодежь, общества Российское общество «Знание», главы регионов Северо-Запада, а также руководители правоохранительных и надзорных ведомств.

Участники совещания обсудили причины вовлечения подростков в противоправную деятельность и отметили, что зарубежные структуры ведут целенаправленную работу по воздействию на молодежь, используя в том числе профессиональные психологические методы через интернет и социальные сети.

«Поэтому ключевой вывод совещания — необходимо кратно усилить профилактическую и разъяснительную работу. Причём везде: в школах, колледжах, спортивных секциях, домах культуры, в интернете и социальных сетях», - отметил Дрозденко.

Отдельное внимание планируется уделить взаимодействию с родителями и поддержке классных руководителей. Также было объявлено о планах запуска в СЗФО совместного проекта Минпросвещения и общества «Знание», направленного на повышение роли классных руководителей и поддержку их работы с подростками.

По итогам совещания для регионов округа подготовлены рекомендации по усилению межведомственной профилактической работы.

Дрозденко молодежь Ленобласть СЗФО

