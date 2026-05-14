В Смоленске состоялся первый этап Международной серии кольцевых гонок на исторических автомобилях «СЕРИЯ КЛАССИКА».

В первый день соревнований победителем в категории А2/1-1600 (до 1600 см³, «Жигули», «Лада», «Москвич») стала Злата Сидоренко из Ленинградской области, набрав 46 очков. Злата — одна из самых молодых участниц соревнований, ей всего 14 лет.

На старт вышли пилоты из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Читы, Орла, Владимира, Калуги, Московской, Тверской, Ленинградской и Рязанской областей и других регионов России. Более 10 участников впервые приняли участие в соревнованиях.

Среди участников были мастера спорта СССР и известные пилоты, такие как Игорь Агаев, Вадим Антипов, Владимир Черевань, Игорь Ташаев и другие.