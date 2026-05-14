Главная / Новости / 14-летняя гонщица из Ленобласти выиграла заезд на исторических автомобилях

Новости Спорт

14-летняя гонщица из Ленобласти выиграла заезд на исторических автомобилях

В Смоленске состоялся первый этап Международной серии кольцевых гонок на исторических автомобилях «СЕРИЯ КЛАССИКА».

В первый день соревнований победителем в категории А2/1-1600 (до 1600 см³, «Жигули», «Лада», «Москвич») стала Злата Сидоренко из Ленинградской области, набрав 46 очков. Злата — одна из самых молодых участниц соревнований, ей всего 14 лет.

Скрин видео: пресс-служба «СЕРИЯ КЛАССИКА»

На старт вышли пилоты из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Читы, Орла, Владимира, Калуги, Московской, Тверской, Ленинградской и Рязанской областей и других регионов России. Более 10 участников впервые приняли участие в соревнованиях.

Среди участников были мастера спорта СССР и известные пилоты, такие как Игорь Агаев, Вадим Антипов, Владимир Черевань, Игорь Ташаев и другие.

гонки победительница Ленобласть спорт
Новости Главное СВО

В зоне СВО погибли два бойца из Сланцевского района

В ходе СВО погибли два жителя Сланцевского района Ленобласти Виталий Бучкин и Игорь Радиминович.

Церемонии прощания с бойцами состоятся 15 мая, похоронят их на кладбище в поселке Сосновка. Об этом сообщил глава администрации Марина Чистова.

Игорь Радиминович. Фото: Марина Чистова.

Игорю Радиминовичу было 56 лет, он погиб 21 марта 2026 года. В последние годы он проживал в деревне Попкова Гора и трудился на различных предприятиях Сланцевского района. В январе 2026 года Игорь заключил контракт с Минобороны РФ.

Виталий Бучкин. Фото: Марина Чистова.

Виталию Бучкину было 42 года, он погиб 16 декабря 2023 года. Мужчина окончил Сланцевскую школу №6 и профессиональный лицей №15, затем трудился на различных предприятиях Сланцевского района. В сентябре 2023 года Виталий заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.

СВО Сланцевский район Ленобласть погиб боец

