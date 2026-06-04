Финляндия была готова сбить украинские беспилотники, летевшие в направлении Петербурга, если бы они вторглись в ее воздушное пространство, заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Как утверждает Хяккянен, разведка Финляндии знала о готовившейся накануне атаке БПЛА на Петербург. При этом он сказал, что не будет раскрывать, какие разведывательные системы и методы использует Финляндия для формирования ситуационной картины, пишет газета Ilta-Sanomat.

«Мы смогли предвидеть эту ситуацию и были достаточно подготовлены (к атаке БПЛА)», - заявил министр.

Напомним, накануне утром украинские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. В результате атаки пострадали несколько человек.