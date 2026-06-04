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Финляндия была готова сбить летевшие на Петербург украинские беспилотники

Финляндия была готова сбить украинские беспилотники, летевшие в направлении Петербурга, если бы они вторглись в ее воздушное пространство, заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

Как утверждает Хяккянен, разведка Финляндии знала о готовившейся накануне атаке БПЛА на Петербург. При этом он сказал, что не будет раскрывать, какие разведывательные системы и методы использует Финляндия для формирования ситуационной картины, пишет газета Ilta-Sanomat.

«Мы смогли предвидеть эту ситуацию и были достаточно подготовлены (к атаке БПЛА)», - заявил министр.

Напомним, накануне утром украинские БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга. В результате атаки пострадали несколько человек.

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03.06.2026
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Теги

БПЛА Финляндия Россия Петербург
Новости Социум

В МВД рассказали о признаках попадания номера телефона в базы телефонных мошенников

Резкий рост подозрительных звонков и сообщений может означать, что номер телефона попал в базы мошеннических кол-центров. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как активный – например, если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными», – говорится в публикации.

В МВД отметили, что пользователи иногда сталкиваются сразу с десятками мошеннических легенд. Сообщения о доставке, перерасчете пенсии, медицинских обследованиях, домовых чатах, посылках и взломе аккаунтов могут начать приходить почти каждый день. Так злоумышленники тестируют разные сценарии и пытаются понять, какая легенда вызовет больше доверия. При этом сообщения могут приходить от разных групп мошенников, которые покупают готовые базы для обзвона и рассылок.

В МВД рекомендуют усилить настройки приватности в мессенджерах: запретить добавление в группы и каналы всем, кроме контактов, скрыть номер от посторонних, ограничить поиск аккаунта по номеру телефона и запретить незнакомцам писать первыми.

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05.02.2021
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Мвд мошенничество

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