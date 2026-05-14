В Ленобласти стартовал сезон тематических экскурсионных поездок в «Туристическом вагоне». Пассажиров пригородных поездов ждут увлекательные экскурсии, викторины и розыгрыши сувениров по маршрутам в Великий Новгород, Гатчину и Выборг.
Для участия необходимо приобрести билет на пригородный поезд и отдельно оформить экскурсионное обслуживание в кассах вокзалов.
Подробности маршрутов:
- Великий Новгород: поезд «Ласточка» №7005 отправляется в 10:10 с Московского вокзала Петербурга. Поездки запланированы на 13 июня, 11 июля и 15 августа.
- Гатчина: поезд №6329 «Стандарт» отправляется с Балтийского вокзала в 10:55. Поездки пройдут 11 мая, 14 и 21 июня, 5 июля, а также 2 и 23 августа.
- Выборг: поезд «Ласточка» №7905 отправляется в 09:30 от Финляндского вокзала. В мае поездки состоятся 16, 23 и 30 числа, в июне — 6, 12, 13, 20 и 27 числа.
Количество мест в «Турвагоне» ограничено.