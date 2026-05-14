weather 11°
$ 73.34
85.90

Главная / Новости / Из Петербурга в Выборг и Гатчину снова запустили «туристический вагон»

Новости Социум

Из Петербурга в Выборг и Гатчину снова запустили «туристический вагон»

В Ленобласти стартовал сезон тематических экскурсионных поездок в «Туристическом вагоне». Пассажиров пригородных поездов ждут увлекательные экскурсии, викторины и розыгрыши сувениров по маршрутам в Великий Новгород, Гатчину и Выборг.

Поезд
Фото: Freepik.

Для участия необходимо приобрести билет на пригородный поезд и отдельно оформить экскурсионное обслуживание в кассах вокзалов.

Подробности маршрутов:

  • Великий Новгород: поезд «Ласточка» №7005 отправляется в 10:10 с Московского вокзала Петербурга. Поездки запланированы на 13 июня, 11 июля и 15 августа.

  • Гатчина: поезд №6329 «Стандарт» отправляется с Балтийского вокзала в 10:55. Поездки пройдут 11 мая, 14 и 21 июня, 5 июля, а также 2 и 23 августа.

  • Выборг: поезд «Ласточка» №7905 отправляется в 09:30 от Финляндского вокзала. В мае поездки состоятся 16, 23 и 30 числа, в июне — 6, 12, 13, 20 и 27 числа.

Количество мест в «Турвагоне» ограничено.

Вам будет интересно
На трассе А-181 «Скандинавия» введут реверсивное движение до конца мая
С 12 по 31 мая на отрезке с 0-го по 9-й километр автодороги А-181 «Скандинавия» будет введено реверсивное движение. Это связано с работами по расчистк...
10.05.2026
288

Теги

Туристический вагон Выборг Гатчина Петербург Нижний Новгород
Новости Социум Главное

Дрозденко: профилактическую работу с молодежью необходимо усиливать

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в совещании в совещании по вопросам профилактики вовлечения несовершеннолетних в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность. Мероприятие прошло под руководством полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Михайлович Руденя.

Дрозденко: профилактическую работу с молодежью необходимо усиливать - Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял участие в совещании в совещании по вопросам профила
Фото: t. me/drozdenko_au_lo

В обсуждении участвовали министр просвещения России Сергей Сергеевич Кравцов, представители Росмолодежь, общества Российское общество «Знание», главы регионов Северо-Запада, а также руководители правоохранительных и надзорных ведомств.

Участники совещания обсудили причины вовлечения подростков в противоправную деятельность и отметили, что зарубежные структуры ведут целенаправленную работу по воздействию на молодежь, используя в том числе профессиональные психологические методы через интернет и социальные сети.

«Поэтому ключевой вывод совещания — необходимо кратно усилить профилактическую и разъяснительную работу. Причём везде: в школах, колледжах, спортивных секциях, домах культуры, в интернете и социальных сетях», - отметил Дрозденко.

Отдельное внимание планируется уделить взаимодействию с родителями и поддержке классных руководителей. Также было объявлено о планах запуска в СЗФО совместного проекта Минпросвещения и общества «Знание», направленного на повышение роли классных руководителей и поддержку их работы с подростками.

По итогам совещания для регионов округа подготовлены рекомендации по усилению межведомственной профилактической работы.

Вам будет интересно
Троих подростков будут судить за избиение троих мужчин в Тихвине
Уголовное дело о хулиганстве в отношении троих несовершеннолетних из Тихвина передали в суд для рассмотрения по существу. Фото: паблик «Тихвинская Сор...
13.05.2026
193

Теги

Дрозденко молодежь Ленобласть СЗФО

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться