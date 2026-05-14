Компания возместит более 1 млрд рублей за несанкционированную свалку в Ломоносовском районе

Суд удовлетворил иск комитета госэконадзора Ленобласти и признал компанию виновной в причинении значительного ущерба окружающей среде на земельном участке в Ломоносовском районе.

Как сообщает пресс-служба комитета, на участке в Виллозском сельском поселении, принадлежащем ООО «Аква-Марин», было обнаружено несанкционированное накопление отходов, в том числе опасных. Лабораторные исследования подтвердили загрязнение почвы.

Госэконадзор добился прекращения незаконной деятельности и через суд потребовал взыскать с компании 1,27 млрд за вред, нанесенный окружающей среде.

«Мы будем добиваться исполнения решения суда в полном объеме, как это предписано законодательством РФ», - пояснила глава комитета госэконадзора Рамила Агаева.

За сутки на дорогах Ленобласти пострадали три человека: среди них один ребенок

70 аварий произошло в регионе за среду.

В Ленинградской области за прошедшие сутки было зафиксировано 70 аварий. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В результате трех происшествий травмы получили три человека, в том числе ребенок. Погибших нет.

В Петербурге за тот же период зарегистрировано 294 ДТП, в которых пострадали 17 человек, включая пятерых детей.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
