Суд удовлетворил иск комитета госэконадзора Ленобласти и признал компанию виновной в причинении значительного ущерба окружающей среде на земельном участке в Ломоносовском районе.

Как сообщает пресс-служба комитета, на участке в Виллозском сельском поселении, принадлежащем ООО «Аква-Марин», было обнаружено несанкционированное накопление отходов, в том числе опасных. Лабораторные исследования подтвердили загрязнение почвы.

Госэконадзор добился прекращения незаконной деятельности и через суд потребовал взыскать с компании 1,27 млрд за вред, нанесенный окружающей среде.

«Мы будем добиваться исполнения решения суда в полном объеме, как это предписано законодательством РФ», - пояснила глава комитета госэконадзора Рамила Агаева.