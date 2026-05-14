Сергей Перминов: развитие сельских территорий — залог продовольственного суверенитета России

Сенатор рассказал, как «Единая Россия» добивается лучших условий для сельской местности.

В Омске на форуме «Единой России» обсудили стратегические меры по поддержке аграриев и обновлению социальной инфраструктуры на селе. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов подчеркнул, что комплексное развитие сельских территорий остается приоритетом для обеспечения благополучия страны.

Сергей Перминов отметил, что позитивные изменения на селе становятся все более заметными. Создание комфортных условий для жизни и труда вне перегруженных мегаполисов является важным социальным трендом. В Ленинградской области работа в этом направлении ведется системно, что позволяет региону добиваться высоких показателей в АПК.

Особое внимание партия уделяет законодательной поддержке и бюджетному планированию, учитывающему нужды конкретных субъектов. Для решения кадрового вопроса в сельской местности эффективно работают земские программы и система агроклассов. Перминов подчеркнул, что помощь аграрному сектору и развитие инфраструктуры — это не просто поддержка отрасли, а вклад в продовольственную безопасность государства.

 

«Комплексное развитие сельских территорий и господдержка аграриев обязательно продолжатся. И Партия в своей обновленной Народной программе учтет обратную связь, пожелания жителей, чтобы совершенствовать меры поддержки, кредитование, льготы. Видим в этом нашу общую ответственность, зная, что непростые условия, в том числе климатические, требуют чувства локтя», — цитирует сенатора 47channel.

Новости Происшествия Главное

За сутки на дорогах Ленобласти пострадали три человека: среди них один ребенок

70 аварий произошло в регионе за среду.

В Ленинградской области за прошедшие сутки было зафиксировано 70 аварий. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В результате трех происшествий травмы получили три человека, в том числе ребенок. Погибших нет.

В Петербурге за тот же период зарегистрировано 294 ДТП, в которых пострадали 17 человек, включая пятерых детей.

