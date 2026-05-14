За неделю число жалоб на укусы членистоногих превысило 500 случаев

В Ленинградской области фиксируется повышенная активность клещей. Только за прошедшую неделю с жалобами на укусы паразитов в медучреждения региона обратились 535 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

«535 человек обратились по поводу присасывания клещей, из них 163 ребенка. В регионе пострадало 513 человек в 17 административных районах», — указано в сообщении.

Наибольшее число жалоб на членистоногих поступает из Тихвинского (88 случаев), Киришского (66), Волховского (51), Всеволожского (43) районов и Гатчинского округа (46).

При этом случаев заболевания опасными вирусными инфекциями, передающимися клещами, за указанный период не зафиксировано.

Также в Ленобласти продолжается вакцинация населения против клещевого энцефалита. На текущий момент процедуру прошли 3 359 человек, в том числе 1 456 детей.

