Новый циклон накроет Ленобласть под конец недели

Атмосферный фронт вызовет местами в регионе дожди, местами пройдут ливни с грозой.

Фото: Александр Колесов

В пятницу на территорию Петербурга и Ленобласти зайдет новый циклон, который местами сохранит дожди и грозы в регионах до субботы. Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

«В пятницу, 15 мая, новый циклон с юго-востока с обеда снова дожди в Санкт-Петербурге, по области местами с грозами. Проходить этот циклон будет с пятницы на субботу, так что дождя должно быть много», — рассказал синоптик.

Температура воздуха в Петербурге и приграничных районах области при этом будет повышаться. В пятницу термометры покажут до +16, в субботу +18, а в воскресенье воздух прогреется до +20 градусов.

Эксперт объяснила, почему ветви сирени нельзя оставлять дома

Любимое многими растение, как оказалось, может стать причиной недомогания. 

Ботаник Татьяна Хрынова посоветовала россиянам не хранить свежие ветви сирени дома. По словам эксперта, это растение может привести к сильной головной боли и даже аритмии и ухудшению зрения.

«Букеты сирени нужно ставить только в проветриваемом помещении, ни в коем случае не в спальне, так как запах сирени вызывает сильную головную боль», —  цитирует эксперта РИА Новости.

Всему виной вещество под названием сирингин, которое содержится в цветках растения. Оно представляет собой сердечный гликозид, при чрезмерном вдыхании которого можно столкнуться с ухудшением самочувствия.

