Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о высоких социально-экономических успехах региона. Уровень бедности в 2025 году снизился до 4,6%, что позволило региону закрепиться на втором месте в СЗФО и войти в десятку лидеров по стране.

«За год число жителей области с низкими доходами сократилось более чем на 11 тыс., а средняя зарплата выросла до 94 348 рублей — это плюс 16,3% к прошлому году», — отметил губернатор.

Таких результатов региону удалось добиться благодаря комплексному подходу к трудоустройству и поддержке уязвимых категорий граждан. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции. Регион гарантирует трудоустройство вернувшимся бойцам, предлагая подбор вакансий с учетом опыта, переобучение и создание индивидуальных рабочих мест.

Также Ленобласть делает ставку на решение жилищного вопроса. Работодателям, принимающим участников СВО, компенсируют до 75% расходов на аренду или наем жилья, а на обустройство общежитий предприятия могут получить субсидии в размере до пяти миллионов рублей. Кроме того, регион продолжает развивать инклюзивную среду. Н сегодняшний день в регионе трудоустроено около 50 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья.

