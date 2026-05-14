Новости Социум

Ленобласть вошла в топ-10 регионов России по темпам снижения уровня бедности

Регион занял 2-е место по данному показателю среди субъектов СЗФО и вошел в топ-10 по всей России.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о высоких социально-экономических успехах региона. Уровень бедности в 2025 году снизился до 4,6%, что позволило региону закрепиться на втором месте в СЗФО и войти в десятку лидеров по стране.

«За год число жителей области с низкими доходами сократилось более чем на 11 тыс., а средняя зарплата выросла до 94 348 рублей — это плюс 16,3% к прошлому году», — отметил губернатор.

Таких результатов региону удалось добиться благодаря комплексному подходу к трудоустройству и поддержке уязвимых категорий граждан. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции. Регион гарантирует трудоустройство вернувшимся бойцам, предлагая подбор вакансий с учетом опыта, переобучение и создание индивидуальных рабочих мест.

Также Ленобласть делает ставку на решение жилищного вопроса. Работодателям, принимающим участников СВО, компенсируют до 75% расходов на аренду или наем жилья, а на обустройство общежитий предприятия могут получить субсидии в размере до пяти миллионов рублей. Кроме того, регион продолжает развивать инклюзивную среду. Н сегодняшний день в регионе трудоустроено около 50 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья.

14.05.2026
Александр Дрозденко Ленинградская область уровень бедности
Новости Происшествия

Троих детей спасли из горящей квартиры в Волхове

Чудом никто из них серьезно не пострадал.

Фото: МЧС ЛО

В городе Волхове Ленинградской области сотрудники МЧС эвакуировали из горящей квартиры шесть человек, включая троих детей.

Возгорание произошло в жилом помещении на 5-м этаже дома по улице Воронежская. Помимо погорельцев, спасатели эвакуировали еще 10 человек из соседних квартир.

«Личным составом 60 пожарно-спасательной части 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЛО из горящей квартиры спасено 6 человек, из них 3 детей, с вышележащих этажей эвакуировано 10 человек», — сообщает ведомство.

Погибших в результате ЧП нет. Причины пожара установит экспертиза.

Волхов пожар ГУ МЧС по Ленинградской области

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
21:30 11.05.2026

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
22:37 06.05.2026

