Ленобласть усиливает противовоздушную оборону критической инфраструктуры

В регионе сформируют дополнительные мобильные огневые группы.

Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В Ленинградской области до 1 июня этого года сформируют дополнительные мобильные огневые группы для защиты стратегически важных объектов от воздушных угроз. Соответствующая работа ведется под контролем губернатора Александра Дрозденко.

В рамках принятых мер ведется активное материально-техническое оснащение формирований, к которому привлекаются местные предприятия и общественные организации. Особое внимание уделяется социальной поддержке граждан, вступающих в ряды мобильных огневых групп.

Для резервистов, привлекаемых к службе, на время военных сборов законодательно закреплено сохранение рабочих мест и средней заработной платы. Кроме того, участникам групп гарантированы денежное содержание и расширенный пакет льгот.

«В Ленинградской области расширяется система мобильных огневых групп и совершенствуется ее организационная и материально-техническая устойчивость. Правительство региона оказывает этой работе практическую поддержку. Наша задача - создать надежный комплекс защиты критически важных и иных объектов от воздушных угроз», — заявил вице-губернатор по безопасности Ярослав Серов.

Огромного медведя заметили в окрестностях Светогорска

Хозяина леса заметили в районе трассы А-124 в четверг.

Фото: ENTER Светогорск/ ВК

Жители города Светогорска Ленинградской области сообщили о появлении дикого медведя в окрестностях города. Кадрами косолапого делится паблик «ENTER Светогорск» 14 мая.

«В районе мебельного поворота, вдоль ж/д путей, медведь бродит. Будьте осторожны», — пишет автор фотографии.

Комментариев от профильных ведомств пока не поступало.

