Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в пятницу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 41 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 44 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманск с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 52 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

км 54 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманск с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ликвидация размывов;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 414-415 ограничение скорости движения в направлении г. Вологда с 08:00 до 19:00, выправка силового барьерного ограждения.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, восстановление профиля откоса в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, восстановление сопряжение на обочине.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка а/б покрытия с увлажнением;

км 29, км 32 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 16-21 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, уборка поваленных деревьев;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 30-95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+ транспортные развязки ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 16-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт надземного пешеходного перехода;

км 17-19, км 36-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, ремонт барьерного ограждения;

км 56-72 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

транспортные развязки км 42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 78-90 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и зон отдыха.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 0-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с проезжей части механическим способом (ПУМ).

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-57-31 ограничение скорости движения в оба направления правая полоса с 08:00-17:00, мех. очистка краевой полосы, мойка ШЗЭ;

км 117, 118, 124, 129 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, устранение деформации а/б покрытия.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55-31 и тр. развязки км 53,48,42,38,32, ограничение скорости движения в оба направления, работы по обочине с 08:00-17:00, мех. очистка обочин;

тр. развязки км 53, 42, 32 ограничение скорости движения в оба направления, работы по обочине с 08:00-17:00, мех. мойка обочин;

км 136-140-136 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00-14:00, заливка швов битумом.