Тихвин проводил в последний путь бойца СВО Алексея Видякина

В районном центре под залпы почетного караула простились с военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга.

Фото: Администрация Тихвинского района/ ВК

В четверг, 14 мая, в городе Тихвине Ленинградской области прошло прощание с военнослужащим Алексеем Видякиным. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Проводить бойца пришли родные, друзья, коллеги и неравнодушные жители города. Похоронили героя под залпы почетного караула на воинском захоронении Тихвинского нового городского кладбища.

Алексей Видякин родился в Тихвине 11 февраля 1976 года. В 1985-м вместе с семьей он переехал в Самару, где закончил 11 классов. Затем мужчина поступил в Военно‑транспортный университет в Петергофе, а позже отправился работать в Оренбургскую область.

В декабре 2024 года уроженец Тихвина заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, где служил гранатометчиком мотострелкового отделения в звании рядового. 10 января 2025 года жизнь бойца оборвалась. 

Где в Ленинградской области не будет света на следующей неделе: график отключений

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и на протяжении следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. С 15 по 22 мая в некоторых населенных пунктах региона возможны отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

