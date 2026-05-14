В районном центре под залпы почетного караула простились с военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга.

В четверг, 14 мая, в городе Тихвине Ленинградской области прошло прощание с военнослужащим Алексеем Видякиным. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Проводить бойца пришли родные, друзья, коллеги и неравнодушные жители города. Похоронили героя под залпы почетного караула на воинском захоронении Тихвинского нового городского кладбища.

Алексей Видякин родился в Тихвине 11 февраля 1976 года. В 1985-м вместе с семьей он переехал в Самару, где закончил 11 классов. Затем мужчина поступил в Военно‑транспортный университет в Петергофе, а позже отправился работать в Оренбургскую область.

В декабре 2024 года уроженец Тихвина заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, где служил гранатометчиком мотострелкового отделения в звании рядового. 10 января 2025 года жизнь бойца оборвалась.