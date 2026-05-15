Более 12 тысяч путевок в санатории приобрели для льготников из Петербурга и Ленобласти

Отделение Социального фонда России (СФР) по Петербургу и Ленобласти с начала года направило 425 млн рублей на приобретение путевок в санатории для льготных категорий граждан. Всего было куплено 12 400 путевок.

Бесплатные путевки, в частности, доступны для ветеранов боевых действий и Великой Отечественной войны, граждан с инвалидностью, лиц, пострадавших от радиационных катастроф и других льготных категорий.

Подать заявление на получение путевки можно через портал Госуслуг, в МФЦ, лично в клиентской службе Отделения СФР или по почте.

335 украинских дронов сбито за ночь над регионами России

Средства противовоздушной обороны сбили 355 беспилотников самолетного типа над регионами России за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

По данным ведомства, удару подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области. Кроме того, беспилотники уничтожены над Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

Как сообщил глава Рязанской области Павел Малков, при атаке украинских БПЛА на столицу региона погибли три мирных жителя. Еще 12 местных пострадали, в том числе дети.

