Отделение Социального фонда России (СФР) по Петербургу и Ленобласти с начала года направило 425 млн рублей на приобретение путевок в санатории для льготных категорий граждан. Всего было куплено 12 400 путевок.

Бесплатные путевки, в частности, доступны для ветеранов боевых действий и Великой Отечественной войны, граждан с инвалидностью, лиц, пострадавших от радиационных катастроф и других льготных категорий.

Подать заявление на получение путевки можно через портал Госуслуг, в МФЦ, лично в клиентской службе Отделения СФР или по почте.