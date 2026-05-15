В Кингисеппе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере. Она скрыла факт смерти своего отца и незаконно получала его пенсию.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти, в 2020 году отец обвиняемой скончался. Он получал страховую пенсию по старости и социальные доплаты. Женщина не подала документы о смерти родственника и продолжала получать выплаты, которые поступали на банковскую карту отца. Мошенничество длилось с апреля 2020 года по июль 2025 года.

Сумма похищенных денежных средств составила свыше 700 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.