weather 11.6°
$ 73.14
86.29

Главная / Новости / Жительница Кингисеппа скрывала смерть отца ради получения его пенсии

Новости Происшествия

Жительница Кингисеппа скрывала смерть отца ради получения его пенсии

В Кингисеппе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней женщины, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере. Она скрыла факт смерти своего отца и незаконно получала его пенсию.

Жительница Кингисеппа скрывала смерть отца ради получения его пенсии - Мошенничество длилось с апреля 2020 года по июль 2025 года.
Фото: freepik.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти, в 2020 году отец обвиняемой скончался. Он получал страховую пенсию по старости и социальные доплаты. Женщина не подала документы о смерти родственника и продолжала получать выплаты, которые поступали на банковскую карту отца. Мошенничество длилось с апреля 2020 года по июль 2025 года.

Сумма похищенных денежных средств составила свыше 700 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Вам будет интересно
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Мотоциклист насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде и врезался в столб в поселке Сиверский Гатчинского округа. Фото: паблик «Сиверский.нет» Ка...
11.05.2026
881

Теги

мошенничество Кингисепп Ленобласть следком
Новости Главное СВО

335 украинских дронов сбито за ночь над регионами России

Средства противовоздушной обороны сбили 355 беспилотников самолетного типа над регионами России за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

По данным ведомства, удару подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области. Кроме того, беспилотники уничтожены над Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

Как сообщил глава Рязанской области Павел Малков, при атаке украинских БПЛА на столицу региона погибли три мирных жителя. Еще 12 местных пострадали, в том числе дети.

Вам будет интересно
В зоне СВО погибли два бойца из Сланцевского района
В ходе СВО погибли два жителя Сланцевского района Ленобласти Виталий Бучкин и Игорь Радиминович. Церемонии прощания с бойцами состоятся 15 мая, похоро...
14.05.2026
401

Теги

СВО минобороны БПЛА Россия Украина

Популярное

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться