Главная / Новости / 335 украинских дронов сбито за ночь над регионами России

335 украинских дронов сбито за ночь над регионами России

Средства противовоздушной обороны сбили 355 беспилотников самолетного типа над регионами России за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

По данным ведомства, удару подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области. Кроме того, беспилотники уничтожены над Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

Как сообщил глава Рязанской области Павел Малков, при атаке украинских БПЛА на столицу региона погибли три мирных жителя. Еще 12 местных пострадали, в том числе дети.

СВО минобороны БПЛА Россия Украина
Новости СВО

Перминов: Киев не заинтересован в завершении конфликта

Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Николаевич Перминов заявил, что Киев не демонстрирует заинтересованности в завершении конфликта и продолжает рассчитывать на изменение ситуации на поле боя при поддержке западных партнеров.

Так парламентарий в беседе с ivbg.ru прокомментировал заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о необходимости вывода украинских войск с территорий Донбасса и других регионов России.

«Киевский режим не заинтересован в завершении конфликта. При поддержке своих партнеров в ЕС он продолжает надеяться на изменение в свою пользу ситуации на поле боя. Недавний визит министра обороны ФРГ в Киев стал ярким тому подтверждением», - отметил сенатор.

Кроме того, как отметил Сергей Перминов, украинская сторона ожидает возможных ослаблений позиций Республиканской партии по итогам осенних выборов в Конгресс, что может сделать Трампа более «гибким» в украинском вопросе.

Также парламентарий указал, что Россия неоднократно обозначала условия для прекращения боевых действий, а по итогам переговоров в Анкоридже были сформированы возможные компромиссные механизмы для достижения долгосрочного урегулирования. А затягивание переговоров лишь ухудшает позиции Украины.

«Украинская сторона продолжает публично отвергать возможность вывода войск с пока остающейся под ее контролем части Донбасса. Это блокирует дальнейшее продвижение переговорного трека, так как этот пункт не может быть обойден. В связи с этим можно только еще раз обозначить, что Россия продолжит добиваться целей СВО. Как отмечал наш президент, несмотря на предпочтительность диалога, она готова это сделать и военными средствами», — подчеркнул сенатор.

Перминов Ленобласть Украина СВО Россия

