В зоне СВО погибли два бойца из Сланцевского района

В ходе СВО погибли два жителя Сланцевского района Ленобласти Виталий Бучкин и Игорь Радиминович.

Церемонии прощания с бойцами состоятся 15 мая, похоронят их на кладбище в поселке Сосновка. Об этом сообщил глава администрации Марина Чистова.

Игорь Радиминович. Фото: Марина Чистова.

Игорю Радиминовичу было 56 лет, он погиб 21 марта 2026 года. В последние годы он проживал в деревне Попкова Гора и трудился на различных предприятиях Сланцевского района. В январе 2026 года Игорь заключил контракт с Минобороны РФ.

Виталий Бучкин. Фото: Марина Чистова.

Виталию Бучкину было 42 года, он погиб 16 декабря 2023 года. Мужчина окончил Сланцевскую школу №6 и профессиональный лицей №15, затем трудился на различных предприятиях Сланцевского района. В сентябре 2023 года Виталий заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.

За сутки на дорогах Ленобласти пострадали три человека: среди них один ребенок

70 аварий произошло в регионе за среду.

В Ленинградской области за прошедшие сутки было зафиксировано 70 аварий. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В результате трех происшествий травмы получили три человека, в том числе ребенок. Погибших нет.

В Петербурге за тот же период зарегистрировано 294 ДТП, в которых пострадали 17 человек, включая пятерых детей.

