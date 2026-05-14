В ходе СВО погибли два жителя Сланцевского района Ленобласти Виталий Бучкин и Игорь Радиминович.

Церемонии прощания с бойцами состоятся 15 мая, похоронят их на кладбище в поселке Сосновка. Об этом сообщил глава администрации Марина Чистова.

Игорю Радиминовичу было 56 лет, он погиб 21 марта 2026 года. В последние годы он проживал в деревне Попкова Гора и трудился на различных предприятиях Сланцевского района. В январе 2026 года Игорь заключил контракт с Минобороны РФ.

Виталию Бучкину было 42 года, он погиб 16 декабря 2023 года. Мужчина окончил Сланцевскую школу №6 и профессиональный лицей №15, затем трудился на различных предприятиях Сланцевского района. В сентябре 2023 года Виталий заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.