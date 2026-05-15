В Ленобласти в реку Нева выпустили тысячу молодых особей атлантического лосося. Это уже 12 акция по зарыблению водных объектов Петербурга и области, проведенная Водоканалом Петербурга.

Акция прошла совместно с Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства и Северо-Западным филиалом ФГБУ «Главрыбвод». Планируется, что в этом году Водоканал выпустит в Неву и Финский залив 5,5 тысячи экземпляров молоди сига и атлантического лосося.

За более чем десятилетний период в водоемы Петербурга и Ленобласти уже выпущено свыше 50 тысяч экземпляров рыб. По словам главы дирекции природопользования ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Павла Михайлова, вся молодь выращивается на рыбоводных заводах Петербурга и Ленобласти.