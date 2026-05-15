В Ленобласти в Неву выпустили тысячу молодых особей атлантического лосося

В Ленобласти в реку Нева выпустили тысячу молодых особей атлантического лосося. Это уже 12 акция по зарыблению водных объектов Петербурга и области, проведенная Водоканалом Петербурга.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга

Акция прошла совместно с Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства и Северо-Западным филиалом ФГБУ «Главрыбвод». Планируется, что в этом году Водоканал выпустит в Неву и Финский залив 5,5 тысячи экземпляров молоди сига и атлантического лосося.

За более чем десятилетний период в водоемы Петербурга и Ленобласти уже выпущено свыше 50 тысяч экземпляров рыб. По словам главы дирекции природопользования ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Павла Михайлова, вся молодь выращивается на рыбоводных заводах Петербурга и Ленобласти.

водоканал Ленобласть нева зарыбление
Новости Происшествия

Женщина скрыла смерть отца, чтобы получать его пенсию в Кингисеппе

женщина
Фото: Freepik.

По делу о мошенничестве в крупном размере перед судом предстанет 46-летняя жительница Кингисеппа. Женщина скрыла факт смерти отца и похитила более 700 тысяч рублей.

По данным следствия, отец фигурантки умер в 2020 году. Он получал страховую пенсию по старости и социальные доплаты. Женщина не подала документы о смерти родственника и продолжила получать деньги, которые поступали на его банковскую карту.

Это продолжалось с апреля 2020 года по июль 2025 года. Деньги с карты отца женщина использовала сама. Общая сумма похищенного превысила 700 тысяч рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Кингисепп Ленинградская область

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
22:37 06.05.2026
22:37 06.05.2026

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
10:55 11.05.2026
10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
21:30 11.05.2026
21:30 11.05.2026

