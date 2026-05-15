ДТП произошло вечером 14 мая на улице Гагарина в городе Луга Ленобласти.

Как сообщили в Госавтоинспекции по СПб и ЛО, на регулируемом перекрестке водитель Mercedes-Benz 1967 года рождения при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу ММВЗ «Минск» без государственного регистрационного знака.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель мотоцикла и его пассажир (2010 года рождения).

«Госавтоинспекция напоминает: покупая ребенку мототехнику, вы подвергаете опасности не только его, но и всех окружающих. Ответственность за такие поступки теперь может быть не только административной», - отметили в ведомстве.