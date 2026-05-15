Льготная ипотека в новых регионах будет действовать до завершения специальной военной операции, том заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Я считаю, что пока идет СВО, пока у нас не выйдет строительство в новых регионах на среднероссийский уровень, то, конечно, ставка будет 2%», - отметил он.
Хуснуллин заявил о необходимости обеспечить жильем жителей новых регионов, потому что у многих оно было повреждено или давно не ремонтировалось капитально. Кроме того, по его мнению, в новые регионы после окончания СВО поедут граждане: «там хороший климат, там все-таки море, два моря, Черное и Азовское море».