Главная / Новости / Льготная ипотека под 2% в новых регионах будет действовать до окончания СВО

Новости Экономика

Льготная ипотека под 2% в новых регионах будет действовать до окончания СВО

Льготная ипотека в новых регионах будет действовать до завершения специальной военной операции, том заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Льготная ипотека под 2% в новых регионах будет действовать до окончания СВО
Фото: freepik

«Я считаю, что пока идет СВО, пока у нас не выйдет строительство в новых регионах на среднероссийский уровень, то, конечно, ставка будет 2%», - отметил он.

Хуснуллин заявил о необходимости обеспечить жильем жителей новых регионов, потому что у многих оно было повреждено или давно не ремонтировалось капитально. Кроме того, по его мнению, в новые регионы после окончания СВО поедут граждане: «там хороший климат, там все-таки море, два моря, Черное и Азовское море».

Средняя ставка по ипотеке в России вновь превысила 10%
Теги

льготная ипотека Марат Хуснуллин Россия ипотека
Новости Происшествия

Электричка сбила неизвестного между станциями Новый Петергоф и Старый Петергоф

Электропоезд насмерть сбил мужчину на участке железной дороги между станциями Новый Петергоф и Старый Петергоф в Санкт-Петербурге вечером 14 мая.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, это случилось на 31-м километре 8-го пикета.

Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

От полученных травм мужчина погиб. Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть транспортной полиции. Личность погибшего устанавливается. Задержек в движении поездов не допустили.

Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку.

Новый Петергоф Старый Петергоф

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
