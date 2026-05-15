Мужчина с почти полкило наркотика задержан в Сестрорецке

Происшествия

Мужчина с почти полкило наркотика задержан в Сестрорецке

По подозрению в незаконном обороте наркотиков в лесу возле улицы Танкистов в Сестрорецке задержали 25-летнего местного жителя.

Фото: ГУ МВД

Полицейские проводили оперативные мероприятия по полученной информации. Во время личного досмотра у мужчины обнаружили сверток с веществом.

Экспертиза установила, что внутри находился синтетический наркотик массой более 440 граммов. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Сестрорецк
Новости Социум Главное

В ЛОКБ спасли пациента из Сочи с опухолью, от которого отказались в другой больнице

В Ленинградской областной клинической больнице спасли 65-летнего пациента из Сочи после выявления злокачественной опухоли печени на фоне цирроза и проблем с сердцем.

Фото: vk_com/wall-37854730_13810

Алексей Владимирович вел активный образ жизни и впервые обратился за медицинской помощью в 65 лет. В октябре 2025 года у мужчины обнаружили серьезные проблемы с сердцем. Тогда же в печени выявили злокачественную опухоль, возникшую на фоне цирроза.

В другой больнице пациенту отказали в операции из-за высоких кардиологических рисков и отсутствия профильного отделения для их коррекции. В ЛОКБ мужчине помогла мультидисциплинарная команда врачей. Анестезиологи оценили все риски и допустили пациента до операции.

Заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения № 1 Дмитрий Бояринов выполнил стандартный объем вмешательства. Врачи удалили левую долю печени вместе с опухолью. Операция прошла успешно, а послеоперационный период – без осложнений.

Через месяц пациенту удалили дренажи. Сейчас Алексей Владимирович чувствует себя хорошо. В дальнейшем ему предстоит наблюдаться в больнице каждые 3 месяца.

ЛОКБ здоровье Сочи Ленинградская область

