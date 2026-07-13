Число жертв на воде в регионе выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала 2026 года в Ленинградской области в результате 49 происшествий на водных объектах погибли 39 человек. Об этом 13 июля в ходе пресс-конференции «Интерфакса» сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам регионального ГУ МЧС Алексей Зыбцев.

За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 36 летальных исходов на воде. Это на 6% меньше, чем в этом году.

Основными причинами трагедий являются купание в несанкционированных местах и оставление детей без присмотра. В МЧС призывают жителей и гостей региона проявлять максимальную осторожность, не переоценивать свои силы и строго соблюдать правила безопасности на воде.

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