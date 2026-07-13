weather 21.2°
$ 76.62
87.58

Главная / Новости / Почти 40 человек погибли в водоемах Ленобласти с начала года

Новости Происшествия

Почти 40 человек погибли в водоемах Ленобласти с начала года

Число жертв на воде в регионе выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала 2026 года в Ленинградской области в результате 49 происшествий на водных объектах погибли 39 человек. Об этом 13 июля в ходе пресс-конференции «Интерфакса» сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам регионального ГУ МЧС Алексей Зыбцев.

За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 36 летальных исходов на воде. Это на 6% меньше, чем в этом году.

Основными причинами трагедий являются купание в несанкционированных местах и оставление детей без присмотра. В МЧС призывают жителей и гостей региона проявлять максимальную осторожность, не переоценивать свои силы и строго соблюдать правила безопасности на воде.

Вам будет интересно
Инспектор ДПС из Лужского района спас жизнь молодого человека, подключенного к ИВЛ
Инспектор ДПС помог экстренно доставить в больницу 18-летнего пациента, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких. На 131-м километре т...
13.07.2026
143

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Утонувшие ГУ МЧС Ленобласти
Новости Социум Главное

Аномальная жара накроет европейскую часть России

Новая волна жары будет менее интенсивной, но затронет многие регионы центральной части страны.

В Россию возвращается аномальная волна жары, которая в ближайшее время накроет европейскую часть страны. Об этом предупредил климатолог университета Камерино в Италии Массимилиано Фаццини.

«После очень сильной волны жары, которая в конце июня затронула Западную Европу, сейчас приходит новая. Она должна быть немного менее интенсивной, но все равно остается статистически исключительным явлением. Именно европейская территория России, вероятно, сильнее всего ощутит последствия этой второй мощной волны жары на континенте», — цитирует его РИА Новости.  

Напомним, в середине июня страны Европы накрыла аномальная жара. Термометры показывали 40 градусов и даже выше.

Вам будет интересно
Шторм и жара создали идеальные условия для роста грибов в Ленобласти
В лесах Ленобласти после прошедшего накануне мощного шторма ожидается активный рост лисичек. Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков Биолог Павел Г...
13.07.2026
149

Фото на миниатюре: magnific

Теги

прогноз погоды аномальная жара

Популярное

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма
Энергетики восстанавливают электроснабжение в Ленобласти после шторма

09:47 13.07.2026

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

Дожди с грозой пройдут в Ленобласти 13 июля
Дожди с грозой пройдут в Ленобласти 13 июля

15:49 12.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться