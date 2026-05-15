Жители Бокситогорского района Ленобласти простятся с земляком Николаем Павленко, погибшим в ходе спецоперации.
Церемония прощания с бойцом состоится 16 мая в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Бокситогорске. Похороны пройдут на гражданском кладбище Бокситогорска.
Николай родился 27 февраля 1992 года в Бокситогорске. Учился в Борской средней общеобразовательной школе. Работал на предприятиях Бокситогорского района. В августе 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. У него остались жена и дочь.