Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на 28-й Всероссийской конференции «ФармМедОбращение 2026» заявила, что Ленинградская область занимает лидирующие позиции в лекарственной отрасли наравне с Санкт-Петербургом.

В повестке конференции были вопросы государственного регулирования оборота лекарственных средств, их доступности для населения и борьбы с фальсификатом. Ленинградскую область на мероприятии представлял вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.

«Доступность и безопасность лекарственных препаратов — наш приоритет. Сегодня перед системой здравоохранения стоят задачи импортозамещения, контроля качества и внедрения новых технологий. Вопросы надзора, стандартизации и регулирования требуют постоянного диалога между регулятором, бизнесом и регионом», — подчеркнул вице-губернатор Ленобласти Александр Кялин, который обратился к участникам с приветствием от имени губернатора 47 региона.

В Ленинградской области используется федеральная система мониторинга движения лекарств. С её помощью специалисты оценивают остатки препаратов в медицинских учреждениях и при необходимости находят нужные лекарства у оптовых поставщиков. На сегодняшний день право на бесплатные лекарства имеют 137 787 льготников региона. Препараты отпускаются в 80 аптеках, расположенных в 74 населённых пунктах. Из них 60 аптек работают под брендом «Ленфарм», ещё 20 являются частными.