Ленинградская область названа одним из лидеров лекарственной отрасли России

Ленинградская область названа одним из лидеров лекарственной отрасли России

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на 28-й Всероссийской конференции «ФармМедОбращение 2026» заявила, что Ленинградская область занимает лидирующие позиции в лекарственной отрасли наравне с Санкт-Петербургом.

В повестке конференции были вопросы государственного регулирования оборота лекарственных средств, их доступности для населения и борьбы с фальсификатом. Ленинградскую область на мероприятии представлял вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.

«Доступность и безопасность лекарственных препаратов — наш приоритет. Сегодня перед системой здравоохранения стоят задачи импортозамещения, контроля качества и внедрения новых технологий. Вопросы надзора, стандартизации и регулирования требуют постоянного диалога между регулятором, бизнесом и регионом», — подчеркнул вице-губернатор Ленобласти Александр Кялин, который обратился к участникам с приветствием от имени губернатора 47 региона.

В Ленинградской области используется федеральная система мониторинга движения лекарств. С её помощью специалисты оценивают остатки препаратов в медицинских учреждениях и при необходимости находят нужные лекарства у оптовых поставщиков. На сегодняшний день право на бесплатные лекарства имеют 137 787 льготников региона. Препараты отпускаются в 80 аптеках, расположенных в 74 населённых пунктах. Из них 60 аптек работают под брендом «Ленфарм», ещё 20 являются частными.

Мариупольский театр открыл гастроли в Ленинградской области спектаклем «Любимчик императрицы»

Артисты  театра из Донецкой области начали свои гастроли по Ленинградской области со спектакля в театре «Святая крепость» на сцене Выборга.

Гостям показали постановку «Любимчик императрицы» — яркое, костюмное, полное интриг историческое представление в жанре музыкальной комедии. Действие разворачивается в галантном XVIII веке и рассказывает невероятные истории, происходившие при дворе Екатерины Великой.

Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Мельникова отметила, что на театральных сценах региона всегда происходит что-то интересное — премьеры, необычные постановки, выступления приезжих трупп.

«И гастроли Мариупольского театра отлично в этот ряд встают: со своей школой и взглядом на русскую драматургию. Для местных зрителей это шанс увидеть что-то непривычное — живую, непривычную историю», — подчеркнула Мельникова.

Для юных театралов коллектив из Мариуполя подготовил отдельный подарок — постановку по мотивам русских народных сказок «Царевна-лягушка».

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

