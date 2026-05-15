Риторика об опасном соседстве с Россией стала мешать Эстонии привлекать иностранные инвестиции. Об этом заявил канцлер министерства экономики и коммуникаций страны Ахти Кунингас в интервью эстонскому гостелерадио ERR.

По его словам, попытки Эстонии удерживать внимание мировой общественности на якобы исходящей от России опасности привели к обратному эффекту. Даже крупные европейские инвесторы стали отказываться от проектов в стране.

В качестве примера Кунингас привел Нидерланды, которые отказались от строительства завода метанола в Пярну стоимостью 1 миллиард евро. Также он напомнил об отказе шведской компании Ericsson вложить 155 миллионов евро в новый эстонский производственно-технологический центр.

Чиновник сравнил обеспокоенность инвесторов со слоями луковицы. По его словам, ближайшие к Эстонии соседи лучше понимают ситуацию, а в более отдаленных странах риски оценивают выше.

По словам чиновника, эстонским политикам приходится постоянно говорить об украинском конфликте, чтобы удерживать внимание на регионе и опасности со стороны России. Однако такая риторика прямо противоречит задаче привлечения иностранных инвестиций.

По его словам, Эстония пытается восстановить прежний образ и уравновесить риторику страха перед Россией. Новый имидж страны, который хочет сформировать Таллин, должен подчеркнуть ее прогрессивность и стабильность.

Шведская Ericsson планировала построить в Эстонии новый производственно-технологический центр по развитию сети 5G, но в 2024 году отказалась от проекта. Голландская компания Power2X в июле прошлого года свернула проект метанолового завода в Эстонии, не объяснив конкретных причин.

В октябре стало известно, что инвестор из Дании передумал строить в Йыхви на северо-востоке Эстонии завод по производству растительного белка, несмотря на возможность получить субсидию в размере 10 миллионов евро.

Эстонские СМИ писали, что многие западные компании спешно избавляются от активов в Эстонии, но не говорят об этом публично, поскольку воспринимают страну как небезопасную приграничную территорию. Брокеры также отмечали, что Таллинскую фондовую биржу можно закрывать, так как с площадки уходят и инвесторы, и компании-эмитенты.