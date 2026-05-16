Мошенники перед ЕГЭ предлагают ученикам зарегистрироваться на экзамены

Мошенники перед ЕГЭ предлагают ученикам зарегистрироваться на экзамены

В Минпросвещения предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ.

Злоумышленники звонят или рассылают сообщения от лица сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию мошенники просят сообщить код из смс или перейти по подозрительной ссылке. Их цель - получить несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, «Госуслугам» и банковским приложениям.

В Минпросвещения подчеркнули, что никогда не запрашивают подтверждение данных по телефону. Если у вас есть подозрения относительно звонка или сообщения, рекомендуется прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации. Также следует сообщить о подозрительной активности в правоохранительные органы.

В Волхов выпустили более тысячи мальков сига на фестивале «Корюшка идет!»

В Ленинградской области продолжается экологическая акция по восстановлению водных биоресурсов. В акваторию реки Волхов 16 мая выпустили 1200 мальков сига.

В традиционном «зарыблении» приняли участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, представители дипломатических миссий, аккредитованных в России, а также гости фестиваля «Корюшка идет!».

«Акция “Зарыбление” на фестивале “Корюшка идет!” стала доброй традицией. Но за этой красотой стоит серьёзная промышленная работа. Ежегодно область таким образом восполняет природные запасы. Это часть системной работы по сохранению водных биоресурсов», — отметил Александр Дрозденко.

Экологические акции по выпуску молоди рыбы в водоемы региона проводятся ежегодно. Они направлены на восстановление популяции ценных пород рыб в Ладожском бассейне и реках Ленинградской области.

Какую пенсию будут получать россияне без трудового стажа
